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    Windfall Geotek treibt globale Wachstumsstrategie mit neuen Vertretungen in Australien und Japan voran

    Windfall Geotek treibt globale Wachstumsstrategie mit neuen Vertretungen in Australien und Japan voran
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

     

    Brossard, Québec / 2. September 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass BiBa Kaihatsu Development Inc (Japan) und Kamoa Capital (Australia) als Vertreter von Windfall Geotek in Japan bzw. Australien fungieren werden. Diese Beziehungen wurden im Laufe der Zeit aufgebaut und die beiden Firmen verfügen über lokales Know-how und Erfahrung im Bergbausektor. Sie werden eine Anlaufstelle in zwei wichtigen Bergbaumärkten bieten.

     

    Herr Stephane Beaulieu, CEO von BiBa Kaihatsu Development Inc, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Regierungsbeziehungen und Investment, die er in Kanada, Japan und im Nahen Osten sammelte. Als ehemalige Führungskraft des Canadian Foreign Service verfügt er über umfassende Erfahrung auf den Gebieten Investment, Energie, Rohstoffe, Bergbau und Informationstechnologie, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Aufbau grenzüberschreitender Geschäftsmöglichkeiten liegt.

     

    Im Laufe seiner Karriere hat Stéphane eng mit Bergbauunternehmen, großen japanischen Handelshäusern, institutionellen Anlegern und Regierungseinrichtungen zusammengearbeitet, wodurch er ein tiefgreifendes Verständnis des strategischen Ansatzes Japans bei der Sicherung internationaler Chancen im Mineral- und Rohstoffsektor erlangte.

     

    Zuletzt lag der Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf der Vermarktung fortschrittlicher KI- und datengestützter Technologien auf dem japanischen Markt. Angesichts der Kombination aus Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Investment, Technologie und internationale Geschäfte ist Stéphane bestens aufgestellt, um die Expansion von Windfall Geotek nach Japan zu unterstützen und die bewährte KI-/ML-gestützte Explorationstechnologie des Unternehmens bei japanischen Bergbauunternehmen, Handelshäusern, Anlegern und anderen Organisationen einzuführen, die den Zugang zu weltweiten Chancen im Bereich kritischer Minerale suchen.

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    Windfall Geotek treibt globale Wachstumsstrategie mit neuen Vertretungen in Australien und Japan voran Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Brossard, Québec / 2. September 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet …
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