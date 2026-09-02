Dow leicht im Plus - Anleger bleiben vorsichtig

Dividendenstatistik August 2026





nach einem Monat Dauerurlaub melde ich mich auch mal wieder zurück. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif War natürlich wieder mal toll - etwas Besonderes und nicht zu vergleichen mit Bali oder Kapverden. Ich bemerke übrigens dass wir mit jedem Jahr mehr Freude an diesen Besuchen haben und immer wehmütiger danach zurückkehren. Ist aber natürlich ein Spezialfall wenn man ein deutsches Einkommen mit der lebensfrohem Atmosphäre Rumäniens verbinden kann. Gibt natürlich auch dort genügend Schattenseiten - mit welchen man als Besucher weniger Impakt hat. Waren erstmal in Bukarest, danach 12 Tage in Mamaia am Strand und zum Schluss im Westen wo wir 2 Wochen buchstäblich jeden Tag irgendwelche Feiern hatten.





Somit ist das Thema Börse total in den Hintergrund gerückt; abgesehen vom täglichen Depotcheck und WO-Lektüre beim Morgenkaffee. Wie man aber schon seit längerem bemerken kann, bin ich mit dem NBIM-II schon sehr zufrieden, auch wenn nicht alle Mitglieder gleich gut mitziehen. Aber wenn ich mit dem Aussortieren und Umschichten beginnen würde, dann würde ich wahrscheinlich jede Woche irgend etwas finden - also lasse ich es gleich ganz weg. Manchmal ist es definitiv besser wenn man nicht auf jede einzelne Unternehmensmeldung reagiert. Ich erinnere mich da z.B. an Seplat, wo ich vor 2-3 Jahren paar negative Kommentare und Prognosen entdeckt hab und prompt die Hälfte meines Bestandes verkauft hab. OK, schon damals mit 300-400% Gewinn, aber heute stehn die mit 1100-1200% in den Büchern!!! Old Economy, Problembranche und auch noch aus Nigeria..... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif Na ja, mal schaun was die Zukunft bringt; ich fühl mich aber pudelwohl mit dieser stinklangweiligen Strategie, die so gar nicht ins Weltbild von WO bzw. der Mehrzahl der Anleger passt.





Der August also soweit OK. YTD sind es nun 15,2% Rendite, also etwas mehr als letzten Monat. Die Einnahmen sprudeln weiter, bisher jeden Monat vierstellig - wird aber zum Jahresende etwas schwächer. Aber immerhin 20,1% mehr Dividenden als in den ersten 8 Monaten 2025. 👍 An den Jahreszielen kann/muss/will ich nichts ändern, lass mich aber gerne positiv überraschen.





Jan 1088,08€

Feb 1058,24€

Mär 1534,40€

Apr 1349,58€

Mai 2885,81€

Jun 1733,60€

Jul 1400,37€

Aug 1356,99€

Gesamt: 12.407,07€





Top5 YTD; Seplat +132%, Ecopetrol +70%, DHT +61%, Hafnia +59%, ASML +58%

Flop5 YTD: Infosys -33%, Telkom Indonesia -29%, Kumba Iron -28%, GQG -27%, Allwyn -27%





Und dann die einzelnen Spender - wie üblich breit gestreut nach Ländern, Währungen und Branchen:





US: Stryker, Gladstone Investment, Gladstone Commercial, Verizon, GIS, Annaly, AGNC, Texas Instruments, OHI, Abbott, PG, Main Street, Hercules Capital, PSEC

GB: Vodafone, BAT

EC: Ecuador-Bond

ZA: Südafrika-Bond, Kumba Iron

NL: ASML

KZ: Kazatomprom

PL: Warsaw Stock Exchange

NL: ING, Acomo, ASR

LK: Halma

DK: Novo Nordisk

SSG: Keppel, DBS

DE: Smava-Anleihe

MH: DHT

BR: Petrobras

PA: Bladex

NG: Seplat





Mal schaun was uns der September bringt - ob (endlich) mal die vielzitierte Korrektur kommt damit auch die Skeptiker mal recht haben?? Soll mir egal sein - ich denke da mal zurück wieviel Rendite ich mit (Teil)verkäufen bzw. Cashabsicherung in den letzten Jahren liegen gelassen hätte. Und dann auch noch der Dauerstress mit Marktbeobachtung um natürlich beim Aufschwung wieder voll dabei zu sein. Nein, das ist definitiv nicht mein Ding und so entspannt wie es in den letzten Jahren gelaufen ist darf es ruhig weitergehn. Will da aber keinen Mitleser beeinflussen - das ist nun mal Rentneransicht und soll auf keinen FRall ein Vorbild für 20-30-40jährige sein welche noch paar Jahrzehnte Depotaufbau vor sich haben. Und da lese ich gerne die Rückblicke anderer User - auch wenn es gefühlt immer weniger werden. Ich selber werde aber auf jeden Fall noch bissle weitermachen mit diesen Statistiken; gibt ja anscheinend doch noch 1-2 Handvoll Leute welche das interessant finden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif





In diesem Sinne - einen guten Start in den neuen Monat und einen goldenen Herbst aus Dividendensicht allen Mitstreitern und Lesern.

VG Timburg