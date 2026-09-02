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    Angriffe auf Stromnetz

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    Experte sieht neue Qualität

    Für Sie zusammengefasst
    • Experten warnen vor einer neuen Eskalationsstufe
    • Angriffe auf Stromnetze gefährden die Versorgung
    • Haushalte sollten für 14 Tage Vorräte anlegen
    Angriffe auf Stromnetz - Experte sieht neue Qualität
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach zwei Angriffen auf die Stromversorgung in Deutschland warnen Krisenvorsorgeexperten vor einer neuen Qualität bei den Attacken. "Fakt ist aber, dass hier eine gefährliche Eskalationsspirale am Laufen ist und wir hier gerade Aktionen auf einer Ebene sehen, die es bisher nicht gab und die wirklich besorgniserregend ist", sagte Herbert Saurugg, Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Zwar hätten die Sicherheitsmaßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber hervorragend gegriffen, "aber mit Aktionen auf dieser Ebene sehen wir eine bisher nicht bekannte Eskalationsbereitschaft".

    Angriffe auf Stromversorgung

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    In Brandenburg brachten zu Wochenbeginn Unbekannte mittels selbstgebauter Flugkörper, die Silvesterraketen ähnelten, leitfähiges Material in Höchstspannungsleitungen am Umspannwerk Turnow-Preilack, um Kurzschlüsse herbeizuführen. In Bergheim bei Köln wurde durch einen vorsätzlich herbeigeführten Kurzschluss eine Störung am Umspannwerk verursacht, wodurch fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke vom Netz gingen.

    "Auf dieser Ebene kann es im Gegensatz zum letzten Anschlag in Berlin wirklich zu weitreichenden kaskadierenden Ausfällen kommen, auf die wir als Gesellschaft kaum vorbereitet sind", führte Saurugg aus. Gleichzeitig werde die Bedrohung aus seiner Sicht "noch nicht ernst genug genommen". Weitere Sicherheitsmaßnahmen würden aber dennoch "in diesem Bereich keine hundertprozentige Sicherheit" bringen. Die Gesellschaft müsse die eigene Resilienz und Handlungsfähigkeit erhöhen - auch individuell, sagte Saurugg.

    Individuelle Vorsorge

    Die Menschen sollten sich so aufstellen, "dass man einfach mit 14 Tagen Versorgungsausfall umgehen kann", betonte Saurugg. Komme es nämlich zu einem großflächigen Stromausfall, würden Infrastrukturen zusammenbrechen und Versorgungsleistungen wie die Wasserversorgung wegbrechen. Es gehe bei der Vorsorge unter anderem um Lebensmittel und Medikamente. "Natürlich ist es erforderlich, parallel auch strukturell, vor allem in den Gemeinden und Kommunen, Vorbereitungen zu treffen", ergänzte Saurugg. Wenn die stromabhängige Wasserversorgung in einer Kommune ausfällt, würde das etwa zu massiven Problemen führen.

    Bei einem Blackout würde laut Saurugg die gesamte Telekommunikation zusammenbrechen. "Das heißt, es gibt keine Kommunikationsmöglichkeiten mehr. Damit gibt es auch keine Zahlungssysteme mehr." Man könne dann nicht mehr einkaufen. "Ich kann nicht mehr tanken, der öffentliche Verkehr - vor allem stromgebunden - kommt zum Erliegen." In Teilen könnte die Wasserversorgung ausfallen./wpi/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 68,80 auf Tradegate (02. September 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +8,60 %/+25,75 % bedeutet.





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