HPE: Top-Zahlen und 3,5-Milliarden-Deal – doch die Aktie stürzt ab!

Der Haken: Die Messlatte lag noch höher. Einzelne Umsatzprognosen reichten laut Bloomberg bis 12,6 Milliarden US-Dollar. Zudem erlöste HPE im Netzwerkgeschäft 2,89 Milliarden US-Dollar. Das waren zwar 75 Prozent mehr als im Vorjahr, jedoch weniger als die erwarteten 2,92 Milliarden US-Dollar. Dabei hat sich der Umsatz mit Rechenzentren mehr als verdoppelt und die Erlöse mit Routing-Technik sind um 270 Prozent gestiegen. Seit Juli 2025 gehört Juniper Networks zu HPE.

Die Zahlen sehen auf den ersten Blick nach einem Volltreffer aus: So steigerte Hewlett Packard Enterprise (HPE) den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 34 Prozent auf 12,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich 11,9 Milliarden US-Dollar erwartet. Trotzdem sackte die Aktie nach Börsenschluss um mehr als fünf Prozent ab, obwohl sich ihr Kurs seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für neue Fantasie sorgt die Prognose. Im bis Oktober laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz um 34 bis 37 Prozent wachsen. Für das folgende Geschäftsjahr liegt der Mittelwert der Prognosespanne bei 15 Prozent. Analysten hatten bislang nur mit 31 beziehungsweise 12 Prozent gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im laufenden Jahr bei rund 3,80 US-Dollar liegen und damit deutlich über den erwarteten 3,45 US-Dollar liegen.

Der größte Knaller kam nach Quartalsende: HPE schloss mit einem der größten Cloudanbieter einen Vertrag über 3,5 Milliarden US-Dollar ab. Geliefert werden Server, auf denen der Kunde intern KI-Modelle betreiben möchte. Zusätzlich weitet HPE seine Partnerschaft mit Oracle im Bereich Netzwerktechnik für KI-Rechenzentren aus.

Warum also der Kursrutsch? Vorstandschef Antonio Neri führte dies auf anhaltende Engpässe bei Komponenten zurück, die HPE daran hindern, die hohe Nachfrage vollständig zu bedienen. Nach den starken Zahlen von Dell und Nvidia sowie dem Kursrausch der HPE-Aktie reichte "gut" offenbar nicht mehr aus: Anleger hatten Perfektion eingepreist.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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