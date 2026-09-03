🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHewlett Packard Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Hewlett Packard Enterprise

    KI-Boom reicht nicht

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    HPE: Top-Zahlen und 3,5-Milliarden-Deal – doch die Aktie stürzt ab!

    Der Umsatz lag über den Erwartungen, die Prognose wurde angehoben und es gab einen neuen KI-Auftrag über 3,5 Milliarden US-Dollar. Trotzdem verliert HPE nach Börsenschluss mehr als fünf Prozent. Was ist da los?

    KI-Boom reicht nicht - HPE: Top-Zahlen und 3,5-Milliarden-Deal – doch die Aktie stürzt ab!
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Die Zahlen sehen auf den ersten Blick nach einem Volltreffer aus: So steigerte Hewlett Packard Enterprise (HPE) den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 34 Prozent auf 12,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich 11,9 Milliarden US-Dollar erwartet. Trotzdem sackte die Aktie nach Börsenschluss um mehr als fünf Prozent ab, obwohl sich ihr Kurs seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hatte.

    Der Haken: Die Messlatte lag noch höher. Einzelne Umsatzprognosen reichten laut Bloomberg bis 12,6 Milliarden US-Dollar. Zudem erlöste HPE im Netzwerkgeschäft 2,89 Milliarden US-Dollar. Das waren zwar 75 Prozent mehr als im Vorjahr, jedoch weniger als die erwarteten 2,92 Milliarden US-Dollar. Dabei hat sich der Umsatz mit Rechenzentren mehr als verdoppelt und die Erlöse mit Routing-Technik sind um 270 Prozent gestiegen. Seit Juli 2025 gehört Juniper Networks zu HPE.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    138,67€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 9,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    157,62€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für neue Fantasie sorgt die Prognose. Im bis Oktober laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz um 34 bis 37 Prozent wachsen. Für das folgende Geschäftsjahr liegt der Mittelwert der Prognosespanne bei 15 Prozent. Analysten hatten bislang nur mit 31 beziehungsweise 12 Prozent gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im laufenden Jahr bei rund 3,80 US-Dollar liegen und damit deutlich über den erwarteten 3,45 US-Dollar liegen.

    Der größte Knaller kam nach Quartalsende: HPE schloss mit einem der größten Cloudanbieter einen Vertrag über 3,5 Milliarden US-Dollar ab. Geliefert werden Server, auf denen der Kunde intern KI-Modelle betreiben möchte. Zusätzlich weitet HPE seine Partnerschaft mit Oracle im Bereich Netzwerktechnik für KI-Rechenzentren aus.

    Warum also der Kursrutsch? Vorstandschef Antonio Neri führte dies auf anhaltende Engpässe bei Komponenten zurück, die HPE daran hindern, die hohe Nachfrage vollständig zu bedienen. Nach den starken Zahlen von Dell und Nvidia sowie dem Kursrausch der HPE-Aktie reichte "gut" offenbar nicht mehr aus: Anleger hatten Perfektion eingepreist.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Boom reicht nicht HPE: Top-Zahlen und 3,5-Milliarden-Deal – doch die Aktie stürzt ab! Der Umsatz lag über den Erwartungen, die Prognose wurde angehoben und es gab einen neuen KI-Auftrag über 3,5 Milliarden US-Dollar. Trotzdem verliert HPE nach Börsenschluss mehr als fünf Prozent. Was ist da los?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     