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    KI trifft Cybersicherheit

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    CrowdStrike wagt den nächsten KI-Schritt – und holt OpenAI an Bord

    CrowdStrike und OpenAI bauen ihre Partnerschaft aus. Dabei soll OpenAI-KI nicht nur schützen, sondern auch direkt bei der Abwehr von Cyberangriffen helfen.

    Für Sie zusammengefasst
    • CrowdStrike und OpenAI vertiefen ihre Cyberabwehr
    • Falcon Guardian überwacht KI-Agenten in Echtzeit
    • GPT-5.6 Cyber analysiert Risiken für Gegenmaßnahmen
    • Report: KI braucht Strom
    KI trifft Cybersicherheit - CrowdStrike wagt den nächsten KI-Schritt – und holt OpenAI an Bord
    Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

    CrowdStrike und OpenAI vertiefen ihre Zusammenarbeit. Der US-Cybersecurity-Konzern will seine Sicherheitslösungen auf KI-Agenten von OpenAI ausweiten und zugleich das neue Modell GPT-5.6 Cyber in seine Falcon-Plattform integrieren.

    Damit reagieren die Unternehmen auf den zunehmenden Einsatz autonom arbeitender KI-Agenten in Unternehmen. CrowdStrike will deren Aktivitäten bereits während der Ausführung überwachen und absichern.

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    KI-Agenten unter Kontrolle

    Eine zentrale Rolle spielt dabei Falcon Guardian. Die Lösung soll Unternehmen einen Überblick darüber geben, welche Codex-Agenten eingesetzt werden, worauf sie zugreifen und welchen Sicherheitsstatus sie haben.

    Zudem können Unternehmen die Aktivitäten der Agenten in Echtzeit über die CrowdStrike-Telemetrie verfolgen. Verdächtiges oder nicht autorisiertes Verhalten soll erkannt und gestoppt werden, bevor es sich auf Endgeräte, Cloud-Systeme, Software-as-a-Service-Anwendungen oder Browser ausbreitet.

    Unternehmen sollen außerdem festlegen können, welche Aktionen ein KI-Agent überhaupt ausführen darf. Damit will CrowdStrike Sicherheitsrichtlinien direkt während der Laufzeit durchsetzen.

     

    OpenAI-KI für Cyberabwehr

    Auch OpenAIs GPT-5.6 Cyber soll künftig eine größere Rolle spielen. CrowdStrike will das Modell mit eigenen Bedrohungsdaten, Expertenwissen und Analysen von Angriffspfaden kombinieren.

    Zunächst soll GPT-5.6 Cyber im Frontier AI Readiness and Resilience Service zum Einsatz kommen. Dort soll die KI unter Aufsicht von Experten Risiken bewerten, mögliche Angriffswege analysieren und bei der Priorisierung von Gegenmaßnahmen helfen. Perspektivisch soll die Technologie auf die Falcon-Plattform ausgeweitet werden.

    "Um das Zeitalter der Agenten zu meistern, muss man die KI-Agenten kontrollieren, auf die Organisationen angewiesen sind, und modernste KI-Technologien nutzen, um Risiken mit maschineller Geschwindigkeit zu bewerten und darauf zu reagieren", sagte Daniel Bernard, Chief Business Officer von CrowdStrike.

    Auch OpenAI sieht in der Zusammenarbeit einen strategischen Vorteil. "Der Status quo in Sachen Sicherheit reicht nicht mehr aus", erklärte OpenAI-Präsident und Mitgründer Greg Brockman. KI biete Verteidigern jedoch die Chance, "sich grundlegend zu stärken". Die Zusammenarbeit mit CrowdStrike solle dabei helfen, Probleme schneller zu erkennen und Systeme abzusichern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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