CrowdStrike wagt den nächsten KI-Schritt – und holt OpenAI an Bord

Damit reagieren die Unternehmen auf den zunehmenden Einsatz autonom arbeitender KI-Agenten in Unternehmen. CrowdStrike will deren Aktivitäten bereits während der Ausführung überwachen und absichern.

CrowdStrike und OpenAI vertiefen ihre Zusammenarbeit. Der US-Cybersecurity-Konzern will seine Sicherheitslösungen auf KI-Agenten von OpenAI ausweiten und zugleich das neue Modell GPT-5.6 Cyber in seine Falcon-Plattform integrieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KI-Agenten unter Kontrolle

Eine zentrale Rolle spielt dabei Falcon Guardian. Die Lösung soll Unternehmen einen Überblick darüber geben, welche Codex-Agenten eingesetzt werden, worauf sie zugreifen und welchen Sicherheitsstatus sie haben.

Zudem können Unternehmen die Aktivitäten der Agenten in Echtzeit über die CrowdStrike-Telemetrie verfolgen. Verdächtiges oder nicht autorisiertes Verhalten soll erkannt und gestoppt werden, bevor es sich auf Endgeräte, Cloud-Systeme, Software-as-a-Service-Anwendungen oder Browser ausbreitet.

Unternehmen sollen außerdem festlegen können, welche Aktionen ein KI-Agent überhaupt ausführen darf. Damit will CrowdStrike Sicherheitsrichtlinien direkt während der Laufzeit durchsetzen.

OpenAI-KI für Cyberabwehr

Auch OpenAIs GPT-5.6 Cyber soll künftig eine größere Rolle spielen. CrowdStrike will das Modell mit eigenen Bedrohungsdaten, Expertenwissen und Analysen von Angriffspfaden kombinieren.

Zunächst soll GPT-5.6 Cyber im Frontier AI Readiness and Resilience Service zum Einsatz kommen. Dort soll die KI unter Aufsicht von Experten Risiken bewerten, mögliche Angriffswege analysieren und bei der Priorisierung von Gegenmaßnahmen helfen. Perspektivisch soll die Technologie auf die Falcon-Plattform ausgeweitet werden.

"Um das Zeitalter der Agenten zu meistern, muss man die KI-Agenten kontrollieren, auf die Organisationen angewiesen sind, und modernste KI-Technologien nutzen, um Risiken mit maschineller Geschwindigkeit zu bewerten und darauf zu reagieren", sagte Daniel Bernard, Chief Business Officer von CrowdStrike.

Auch OpenAI sieht in der Zusammenarbeit einen strategischen Vorteil. "Der Status quo in Sachen Sicherheit reicht nicht mehr aus", erklärte OpenAI-Präsident und Mitgründer Greg Brockman. KI biete Verteidigern jedoch die Chance, "sich grundlegend zu stärken". Die Zusammenarbeit mit CrowdStrike solle dabei helfen, Probleme schneller zu erkennen und Systeme abzusichern.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 194,71 $ , was einem Rückgang von -9,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!