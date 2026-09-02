Leichtgläubige Analysten und Medien fallen auf Chinas Propaganda herein, doch die Realität sieht anders aus:

Chinas „Frankenstein-Maschinen“ sind eine instabile Übergangslösung aus legalen Altbeständen,

die sie in grossen Mengen vor Inkrafttreten der Sanktionen gehortet haben,

Schmuggelteilen sowie Import-Linsen von Zeiss (De) und -Lasern von Cymer (USA) oder Gigaphoton (Japan),

um die das Gehäuse mühsam herumgebaut werden musste, was selbst bei 28-Nanometer-Chips

ohne Multi-Patterning zu einer katastrophalen Ausbeute von lediglich 30 % führt. Da China auch die anderen kritischen Kernkomponenten – wie die Hochpräzisions-Wafertische (beherrscht nur Philips/ASML aus den Ne), die ultrareinen Fotolacke (Monopol der Firmen JSR und Tokyo Ohka Kogyo aus Japan),

die hochentwickelten Ionenimplantationsanlagen (Marktführer Applied Materials und Lam Research aus den USA), die unverzichtbaren Metrologie-Inspektionssysteme (Monopol von KLA aus den USA), die komplexen Flüssigkeitsentgasungseinheiten der Immersion (beherrscht nur Tokyo Electron aus Japan),

die absolut öl- und vibrationsfreien High-End-Vakuumpumpen (Monopol der Firmen Edwards aus UK, Pfeiffer Vacuum und Ebara aus Japan) sowie die alternativlosen Hochleistungs-Vakuumventile der VAT Group (Schweiz) – in der industriellen Praxis absolut nicht beherrscht, wird der Abstand zum Westen nicht kleiner, sondern immer grösser. Bis das Land diese extrem komplexe Lieferkette für Optiken, Laser und die gesamte Feinmechanik komplett eigenständig beherrscht, vergehen Jahrzehnte – wodurch China hunderte Milliarden für den Nachbau einer Technologie verbrennt, die längst reif fürs Museum ist, wenn sie das Ziel der Autarkie jemals erreicht.





Anhand der aufgezählten Fakten ist es völlig utopisch zu glauben, dass China in den nächsten Jahren ein echtes, mit eigenen Schlüsselkomponenten gefertigtes DUV-System auf den Markt bringen kann; im besten Fall entstehen lediglich Frankenstein-Systeme mit einer katastrophalen Yield-Rate, bis ihnen wegen der harten Sanktionen die gehorteten Ersatzteile endgültig ausgehen.

