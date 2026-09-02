Paris und Den Haag wollen Europa zum 'Techriesen' machen
- Frankreich und Niederlande stärken Europas Technik
- Macron und Jetten fordern strategische Autonomie
- Macron und Jetten besuchen den Chiphersteller ASML
EINDHOVEN (dpa-AFX) - Frankreich und die Niederlande wollen gemeinsam eng bei der technologischen Entwicklung Europas zusammenarbeiten. Der europäische Tech-Sektor müsse gestärkt werden, bekräftigten der französische Präsident Emmanuel Macron und der niederländische Regierungschef Rob Jetten bei einem gemeinsamen Besuch des Technologiezentrums Brainport in Eindhoven.
Beide unterstrichen die hohe Bedeutung der strategischen Autonomie Europas angesichts geopolitischer Veränderungen und internationaler Konflikte. "Wenn Europa im Rennen bleiben will, muss es Produktionsketten in Europa festigen", sagte Macron. Die französisch-niederländische Zusammenarbeit beschrieb er als Motor für Innovation, KI, Quantentechnologie und Elektronik.
"Die Europäische Union muss selbst zu einem Technologieriesen werden", sagte Jetten. Unternehmen, Forschung, Talent und Industrie müssten besser miteinander vernetzt werden.
Besuch bei ASML
Macron und Jetten wurden von Vertretern von Tech-Unternehmen begleitet und besuchten auch den Hersteller von Maschinen zur Herstellung von Mikrochips, ASML . Der weltweite Marktführer hatte im vergangenen Jahr rund 1,3 Milliarden Euro in das französische KI-Start-up Mistral AI investiert und wurde damit zum größten Anteilseigner.
Macron sollte nach dem nur wenige Stunden dauernden Besuch nach Großbritannien weiterreisen./ab/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1.432 auf Tradegate (02. September 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.212,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +14,68 %/+73,76 % bedeutet.
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Leichtgläubige Analysten und Medien fallen auf Chinas Propaganda herein, doch die Realität sieht anders aus:
Anhand der aufgezählten Fakten ist es völlig utopisch zu glauben,
dass China in den nächsten Jahren ein echtes, mit eigenen
Schlüsselkomponenten gefertigtes DUV-System auf den Markt bringen
kann; im besten Fall entstehen lediglich Frankenstein-Systeme mit
einer katastrophalen Yield-Rate, bis ihnen wegen der harten
Sanktionen die gehorteten Ersatzteile endgültig ausgehen.
Bin gespannt, ob das Timing passt...