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    Paris und Den Haag wollen Europa zum 'Techriesen' machen

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich und Niederlande stärken Europas Technik
    • Macron und Jetten fordern strategische Autonomie
    • Macron und Jetten besuchen den Chiphersteller ASML
    Paris und Den Haag wollen Europa zum 'Techriesen' machen
    Foto: PixelBiss - stock.adobe.com

    EINDHOVEN (dpa-AFX) - Frankreich und die Niederlande wollen gemeinsam eng bei der technologischen Entwicklung Europas zusammenarbeiten. Der europäische Tech-Sektor müsse gestärkt werden, bekräftigten der französische Präsident Emmanuel Macron und der niederländische Regierungschef Rob Jetten bei einem gemeinsamen Besuch des Technologiezentrums Brainport in Eindhoven.

    Beide unterstrichen die hohe Bedeutung der strategischen Autonomie Europas angesichts geopolitischer Veränderungen und internationaler Konflikte. "Wenn Europa im Rennen bleiben will, muss es Produktionsketten in Europa festigen", sagte Macron. Die französisch-niederländische Zusammenarbeit beschrieb er als Motor für Innovation, KI, Quantentechnologie und Elektronik.

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    "Die Europäische Union muss selbst zu einem Technologieriesen werden", sagte Jetten. Unternehmen, Forschung, Talent und Industrie müssten besser miteinander vernetzt werden.

    Besuch bei ASML

    Macron und Jetten wurden von Vertretern von Tech-Unternehmen begleitet und besuchten auch den Hersteller von Maschinen zur Herstellung von Mikrochips, ASML . Der weltweite Marktführer hatte im vergangenen Jahr rund 1,3 Milliarden Euro in das französische KI-Start-up Mistral AI investiert und wurde damit zum größten Anteilseigner.

    Macron sollte nach dem nur wenige Stunden dauernden Besuch nach Großbritannien weiterreisen./ab/DP/jha

    ASML Holding

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1.432 auf Tradegate (02. September 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.212,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +14,68 %/+73,76 % bedeutet.





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