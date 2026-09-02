LPKF Laser & Electronics Aktie steigt um +2,73 % - 02.09.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie notiert aktuell bei 13,175€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,73 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,350 € entspricht. Die LPKF Laser & Electronics Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,84 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 13,175€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt LPKF Laser & Electronics trotz des heutigen Kurssprungs mit -39,22 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -2,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,40 %. Im Jahr 2026 gab es für LPKF Laser & Electronics bisher ein Plus von +128,81 %.

Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,86 %. LPKF Laser & Electronics entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,10 % 1 Monat -11,40 % 3 Monate -39,22 % 1 Jahr +61,73 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 02.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 322,13 Mio.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,33 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,72 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die LPKF Laser & Electronics Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur LPKF Laser & Electronics Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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