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    Besonders beachtet!

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    LPKF Laser & Electronics Aktie steigt um +2,73 % - 02.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher um +2,73 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie steigt um +2,73 % - 02.09.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 02.09.2026

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie notiert aktuell bei 13,175 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,73 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,350  entspricht. Die LPKF Laser & Electronics Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,84 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 13,175. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt LPKF Laser & Electronics trotz des heutigen Kurssprungs mit -39,22 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -2,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,40 %. Im Jahr 2026 gab es für LPKF Laser & Electronics bisher ein Plus von +128,81 %.

    Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,86 %. LPKF Laser & Electronics entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,10 %
    1 Monat -11,40 %
    3 Monate -39,22 %
    1 Jahr +61,73 %
    Stand: 02.09.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 322,13 Mio.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,33 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,72 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die LPKF Laser & Electronics Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur LPKF Laser & Electronics Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    LPKF Laser & Electronics

    +2,72 %
    -1,54 %
    -11,11 %
    -38,76 %
    +61,82 %
    +72,39 %
    -39,51 %
    +42,36 %
    +14,77 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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