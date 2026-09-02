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    Glasfaser-Internet wird einfach kein Verkaufshit

    Für Sie zusammengefasst
    • Glasfaser erreicht 28,7 Millionen Haushalte
    • Nur 27,5 Prozent buchen einen Glasfaseranschluss
    • Preise und Ausbaukosten bremsen die Nachfrage
    Glasfaser-Internet wird einfach kein Verkaufshit
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BONN (dpa-AFX) - Obwohl Glasfaser-Internet an immer mehr Haushalten in Deutschland liegt, lassen die meisten die Chance auf besonders schnelles und stabiles Internet ungenutzt. Wie aus einer Analyse des Beratungsunternehmens IW Consult im Auftrag des Breitbandverbandes Breko hervorgeht, lag die Aufnahmerate im Juni nur bei 27,5 Prozent und damit etwa gleich hoch wie ein Jahr zuvor.

    An 28,7 Millionen Haushalten und Unternehmen lag demnach Glasfaser in der Straße ("Homes Passed"), davon hatten aber nur 7,9 Millionen Glasfaser-Internet bei sich aktiviert, also einen "Fiber to the Home"(FTTH)-Vertrag - das Verhältnis dieser beiden Werte ist die Aufnahmerate.

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    Damit ist die Kaufzurückhaltung beim Kunden unverändert hoch: Mitte 2025 waren es 24,3 Millionen "Homes Passed" und 6,6 Millionen "Homes Activated". Allerdings sind nicht alle Haushalte, die trotz neuer Kabel vor der Tür keinen Vertrag haben, Glasfaser-Muffel - es sind auch Mieter dabei, die gern zugreifen würden, doch ihr Vermieter stellt sich quer. Glasfaser gilt als die beste Internettechnologie, die Konkurrenz-Technologien über Telefonkabel (DSL/VDSL) und Fernsehkabel gelten als Auslaufmodelle.

    Woran es liegen könnte

    Woran liegt es, dass viele Internetnutzer weiterhin auf VDSL-Internet und damit auf eine eigentlich veraltete Technologie über Kupferleitungen setzen? Der Preis dürfte eine Rolle spielen. "Glasfaser ist vielleicht einen Tick teurer", sagte Breko-Präsident Norbert Westfal. Dafür sei es qualitativ besser und die Bandbreite größer. Im Vergleich zu Kupferanschlüssen (DSL/VDSL) sei der Glasfaser-Preis inzwischen sehr vernünftig.

    Ein weiterer Grund für die verhaltene Nachfrage nach Glasfaser könnte sein, dass Internetverbindungen über Telefonleitungen (VDSL) recht gut sind. Im Vergleich zum europäischen Ausland habe Deutschland "ein relativ leistungsfähiges VDSL-Netz", sagte Breko-Geschäftsführer Stephan Albers. Positiv stimmt ihn, dass die Nachfrage nach besserem Internet steige: "Die Menschen und die Unternehmen wollen mehr Bandbreite - das ist zunehmend ein Kriterium." Das Internet werde durch die Rolle von Künstliche-Intelligenz-Anwendungen, die Arbeit im Homeoffice und generell durch den Wunsch nach digitaler Teilhabe immer wichtiger.

    Branche ist in einer schwierigen Lage

    Der Glasfaser-Branche macht nicht nur die Nachfrageschwäche zu schaffen, sondern auch hohe Ausbaukosten, Skepsis unter Investoren und knappe Kassen. Firmen wie die Deutsche Glasfaser mussten ihre Ausbauziele absenken.

    Außerdem streiten sich der Marktführer Deutsche Telekom und seine Wettbewerber über die Frage, ob und wann der DSL-Technologie der Stecker gezogen wird: Während der Breko, dessen Mitglieder Telekom-Konkurrenten sind, einen verpflichtenden Abschaltmechanismus fordert, an dessen Ende 2035 die letzten DSL-Leitungen in Deutschland stillgelegt sind, möchte die Telekom das selbst entscheiden können. Der Magenta-Konzern baut selbst stark Glasfaser aus, bei ihm ist die Nachfrage sogar noch schwächer als bei seinen Konkurrenten.

    Die DSL-Leitungen gehören der Telekom, über die Telefonkabel sind noch immer die meisten Haushalte in Deutschland mit Internet versorgt. Laut einer Studie des Verbandes VATM werden Ende dieses Jahres 57,2 Prozent der Haushalte und Unternehmen in Deutschland DSL/VDSL-Internet haben. Für die Telekom-Konkurrenten ist das ein Bremsklotz - sie hoffen auf bessere Geschäfte, wenn die DSL-Netze schrittweise abgeschaltet werden und dadurch die Glasfaser-Nachfrage gewissermaßen automatisch ansteigt./wdw/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 28,06 auf Tradegate (02. September 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +25,18 %/+43,06 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die schwache Kursentwicklung der defensiven Telekom-Aktie. Als Belastung gilt insbesondere der Rückgang von T-Mobile US; zugleich wird die Aktie teils als unterbewertet und der Kurs als enttäuschend gesehen. Das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm soll den Kurs unter 28 Euro stützen und langfristig das EPS erhöhen. Diskutiert werden außerdem Kurse um 29 bis 30 Euro sowie ein möglicher Milliarden-Schaden aus dem Sprint-Prozess.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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