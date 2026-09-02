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    Tote in Dnipro - neue Angriffe auf Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Raketenangriff auf Dnipro fordert zwei Todesopfer
    • Angriff setzt Lebensmittellager in Dnipro in Brand
    • Drohnenangriff auf Kiew verletzt mindestens neun
    Tote in Dnipro - neue Angriffe auf Kiew
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DNIPRO/KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Raketenangriff sind in der südostukrainischen Großstadt Dnipro mindestens zwei Menschen getötet worden. Weitere fünf seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Dnipropetrowsk mit. Ziel sind nach Angaben des Gebietsgouverneurs Olexander Hanscha Lebensmittellager gewesen. Es sei zu einem Brand gekommen.

    Auch die Hauptstadt Kiew wurde nach Behördenangaben erneut von russischen Drohnen angegriffen. Mindestens neun Menschen seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Mehrere Gebäude, darunter fünf Wohnhäuser, ein Kindergarten und Lager seien beschädigt worden.

    Universität für Lebensmitteltechnologie in Kiew im Visier

    Bildungsminister Andrij Butenko zufolge gab es auch Schäden an der Universität für Lebensmitteltechnologie im Zentrum der Dreimillionenstadt. "Zum Glück waren die Studenten im Schutzkeller - 160 Studenten", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj zuvor bereits auf sozialen Netzwerken ohne die Hochschule direkt zu nennen.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/jha






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