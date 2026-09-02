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    Besonders beachtet!

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    Porsche Holding SE Aktie unter Verkaufsdruck - 02.09.2026

    Am 02.09.2026 ist die Porsche Holding SE Aktie, bisher, um -1,95 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche Holding SE Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche Holding SE Aktie unter Verkaufsdruck - 02.09.2026
    Foto: Clément Roy - unsplash

    Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

    Aktueller Stand der Porsche Holding SE Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 02.09.2026

    Die Porsche Holding SE Aktie ist bisher um -1,95 % auf 27,61 gefallen. Das sind -0,55  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Porsche Holding SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,95 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Porsche Holding SE Aktionäre einen Verlust von -12,88 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um +2,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Porsche Holding SE auf -29,67 %.

    Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,30 %
    1 Monat -4,73 %
    3 Monate -12,88 %
    1 Jahr -22,87 %
    Stand: 02.09.2026, 15:18 Uhr

    Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

    Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,23 Mrd. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Porsche Holding SE?

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,86 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,15 %. Renault notiert im Minus, mit -1,63 %. Volkswagen verliert -1,56 % Stellantis notiert im Minus, mit -1,49 %.

    Porsche Holding SE Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche Holding SE

    -1,95 %
    +2,30 %
    -4,73 %
    -12,88 %
    -22,87 %
    -42,55 %
    -67,70 %
    -38,67 %
    -42,39 %
    ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003
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    Markt Bote
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