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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 02.09.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Uber streicht rund 3.300 Stellen weltweit
    • Telekom ernennt 2027 Mirchandani zum Finanzchef
    • EU billigt Hilfen für deutsche Gaskraftwerke
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 02.09.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Uber will zehn Prozent der Stellen streichen - Schritt für Wachstumspläne

    SAN FRANCISCO - Der Fahrdienstvermittler Uber greift zu Sparmaßnahmen, um mehr Geld in das Kerngeschäft und Wachstumsfelder zu stecken. In einem groß angelegten Konzernumbau sollen rund 3.300 Stellen gestrichen werden. Das entspricht etwa zehn Prozent der weltweiten Belegschaft, wie aus einer von Bloomberg zitierten E-Mail von Konzernchef Dara Khosrowshahi an die Beschäftigten hervorgeht.

    Deutsche Telekom bekommt 2027 neuen Finanzchef

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    BONN - Die Deutsche Telekom steht vor einem Wechsel im Finanzressort. Finanzchef Christian Illek werde den Konzern aus Altersgründen Ende April 2027 verlassen, teilte das Dax -Unternehmen am Mittwoch in Bonn mit. Dhananjay Mirchandani soll die Nachfolge zum 1. Mai 2027 antreten.

    ROUNDUP/Kretschmer: Keine Entscheidung zu VW-Werken am Freitag

    ZWICKAU/DRESDEN - Nach Berichten über ein Ende der Autoproduktion an vier deutschen Standorten von VW und Audi nach 2030 hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer appelliert, "die Nerven zu behalten". "Auch am Freitag wird es dazu keine Entscheidung geben", sagt der CDU-Politiker in einem Videostatement auf Facebook. Mit Blick auf die betroffene E-Auto-Fabrik in Zwickau ergänzt er: "Wir haben bei uns in Zwickau-Mosel die Argumente voll auf unserer Seite. Wir sind das effizienteste Werk."

    Niedersachsen: Werden um jeden VW-Standort kämpfen

    HANNOVER - Angesichts drohender Werkschließungen bei Volkswagen will sich Niedersachsens Landesregierung für den Erhalt aller deutschen Standorte einsetzen. "Wir werden um jeden Standort kämpfen", sagte ein Sprecher von Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der auch im VW -Aufsichtsrat sitzt.

    KI-Boom treibt Geschäft von Dell weiter an - Prognose angehoben

    ROUND ROCK - Der US-Computerkonzern Dell < US24703L2025> profitiert weiter kräftig vom Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI). Nach einem starken zweiten Quartal rechnet der Konzern nun mit einem noch besseren Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende Januar) als Branchenexperten erwartet haben. Die Aktie legte vorbörslich zweistellig zu.

    BP macht aus Interimslösung Dauerposition: Ian Tyler wird Verwaltungsratschef

    LONDON - Der britische BP-Konzern hat den bisher nur vorübergehend als Interims-Chef eingesetzten Lenker seines Verwaltungsrats nun dauerhaft bestellt. Ian Tyler solle ab sofort die Funktion des Verwaltungsratchefs übernehmen, teilte der Öl- und Gasmulti am Mittwoch mit. Vorangegangen sei eine intensive Suche, bei der sowohl interne als auch externe Kandidaten für den Posten in Augenschein genommen worden seien, hieß es vom Konzern weiter. Die Aktie zog vorbörslich an.

    Kreise: Kuwaitischer Staatsfonds will Gea-Anteil verringern

    DÜSSELDORF - Kuwait will seine Beteiligung Kreise zufolge an dem Anlagenbauer Gea reduzieren. Die staatliche Kuwait Investment Authority (KIA) bietet rund fünf Millionen Aktien zu einem Preis von 64,85 bis 65,50 Euro je Anteilsschein an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Bezug auf Verkaufsunterlagen berichtete. Das entspricht rund drei Prozent der ausgegebenen Aktien.

    ROUNDUP: EU genehmigt deutsche Milliarden für Gaskraftwerke

    BRÜSSEL/BERLIN - Deutschland darf ab 2031 den Bau neuer Gaskraftwerke mit einem Milliardenpaket fördern. Die EU-Kommission gab grünes Licht für die geplante Unterstützung mit bis zu 35 Milliarden Euro.

    Orlopp mahnt Unicredit: 'Wir sollten es nicht vermasseln'

    FRANKFURT - Die vor der Übernahme stehende Commerzbank sucht das Einvernehmen mit ihrer Großaktionärin Unicredit . "Die Ergebnisse sind, wie sie sind. Jetzt gilt es, die richtige Strategie nach vorn zu wählen und aufzupassen, dass keine Wertvernichtung stattfindet", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp beim "Handelsblatt-Bankengipfel" in Frankfurt. "Es gibt Gespräche, das ist im Interesse beider Parteien. Wir sollten es jetzt tunlichst nicht vermasseln."

    ROUNDUP: KI-Boom treibt Preise für Smartphones und Konsolen nach oben

    BERLIN - Verbraucherinnen und Verbraucher müssen in diesem Jahr mit spürbaren Preissteigerungen und einer geringeren Auswahl bei vielen beliebten Elektronikgeräten rechnen. Ursache dafür ist der weltweite Boom rund um Künstliche Intelligenz, der die Halbleiterindustrie tiefgreifend verändert: Weil Produktionskapazitäten für Chips massiv in den Ausbau von Hochleistungsrechenzentren abwandern, werden moderne Prozessoren und schnelle Speichermodule im Konsumgüterbereich zur Mangelware.

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    Weitere Meldungen

    -GESAMT-ROUNDUP: Angriffe auf Stromversorgung - Ermittlungen wegen Sabotage -Hugo Boss beendet Aktienrückkaufprogramm - Reaktion auf Fraser-Ankündigung -Nestle stößt Mainstream-Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln ab -Novartis schließt Lizenzvereinbarung mit Alteogen für subkutane Medikamente -Erst holprig, dann souverän: BVB gegen Fünftligisten weiter -Glasfaser-Internet wird einfach kein Verkaufshit
    -Paris und Den Haag wollen Europa zum 'Techriesen' machen -EU-Staaten prüfen Anfrage der Ukraine zu neuer Luftabwehr -ROUNDUP 2: Deutsche Marine testet erfolgreich weitreichende Rakete -Sachsen buhlt auf Chip-Messe um Taiwans Firmen
    -KI-Apps eröffnen Chancen - doch nicht alle können sie nutzen -Streit mit Samsung: Stadt darf erstmal keine iPads kaufen -Verdi ruft zu 48-Stunden-Warnstreik im Hamburger Hafen auf -Insolventer Discounter: Hälfte der Filialen wird fortgeführt -Kommunale Firmen: Kritische Infrastruktur besser schützen -ROUNDUP: Umbau bei Holger Friedrichs Medienholding
    -ING-Chef: In Deutschland weiterhin kostenloses Girokonto -Neue Opel-Zentrale in Rüsselsheim wächst°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 6,282 auf Tradegate (02. September 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +8,40 %/+63,96 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Uber Technologies - A2PHHG - US90353T1007

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