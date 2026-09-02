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    USD/JPY

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    USD/JPY stürzt ab -0,83 % auf 158,83800 JPY

    Starker Abverkauf: USD/JPY verliert -0,83 % in 24h.

    USD/JPY - USD/JPY stürzt ab -0,83 % auf 158,83800 JPY
    Foto: adobe.stock.com
    Heftiger Druck auf USD/JPY: Die Währung sinkt -0,83 % auf 158,83800JPY und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

    USD/JPY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,67 %
    1 Monat +1,64 %
    3 Monate +0,13 %
    1 Jahr +7,93 %

    Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000JPY in USD/JPY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 109,0685JPY. Heute steht er bei 158,83800JPY. Das Investment wäre auf 1.456,31JPY gewachsen – eine Steigerung von +45,63 %.

    Informationen zum Japanischen Yen

    Der Yen gilt als Symbol für Stabilität und wird weltweit als Reservewährung genutzt. Das Paar EUR-JPY wird von Notenbankpolitik, wirtschaftlichen Trends und globalen Krisen bestimmt. Kursbewegungen wirken sich direkt auf Exporteure und Investoren aus, weshalb der Yenkurs zu den meistbeachteten Indikatoren an den Devisenmärkten gehört.

    Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    USD/JPY

    -0,93 %
    -0,67 %
    +1,64 %
    +0,13 %
    +7,93 %
    +9,55 %
    +45,63 %
    +53,93 %
    +40,25 %
    ISIN:XC0009659910WKN:965991






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    Markt Bote
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