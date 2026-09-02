Bullenpower: Silberpreis springt auf 65,00 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 19,13570USD. Heute steht er bei 65,00USD. Das Investment wäre auf 3.397,00USD gewachsen – eine Steigerung von +239,70 %.

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 65,00. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um stark auseinandergehende Silberkursziele: Einige erwarten wegen hoher Nachfrage, chinesischer Käufe und anhaltenden Defizits langfristig 80–100 oder sogar 150 US-Dollar. Andere rechnen für Q4/2026 mit 60–70 Dollar. Kurzfristig werden wegen steigender Ölpreise, Inflation, Renditen und eines stärkeren Dollars Rückgänge auf 56–60 Dollar erwartet. Diskutiert wird zudem, ob Rücksetzer Kaufgelegenheiten sind und wie belastbar Analystenprognosen und technische Modelle sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar