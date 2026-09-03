Kupfer im Fokus: Rio Tinto steigt ein – Whistler vor neuen Bohrdaten

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und U.S. GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.08.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

+++ Marktumfeld und Investmentthese +++

Kupfer ist ein Schlüsselmetall der Elektrifizierung. Elektrofahrzeuge, Solaranlagen, Windkraft, Stromnetze und Rechenzentren benötigen den Rohstoff. Die Prognosen für die kurzfristige Marktbilanz reichen dennoch von Überschuss bis Defizit. Verzögerte Projekte, begrenzte Verarbeitungskapazitäten und Produktionsausfälle können regional für Knappheit sorgen.

Die US-Handelspolitik verstärkt die Unsicherheit. Die geltende Regelung betrifft insbesondere halbfertige Kupferprodukte und kupferintensive Derivate. Eine Abgabe auf raffiniertes Kupfer von 15 % ab 2027 und 30 % ab 2028 wurde als zu prüfende beziehungsweise empfohlene Maßnahme beschrieben – nicht als bereits allgemein geltende Abgabe. Produzenten und Entwickler profitieren von höheren Preisniveaus.

Mogotes Metals: Rio Tinto stärkt ‚Filo Sur‘

Mogotes Metals - https://www.rohstoff-tv.com/play/mega-deal-rio-tinto-steigt-bei-mogote ... - exploriert im rund 100 km² großen Filo-Sur-Projekt im Vicuña-Distrikt nach Kupfer, Gold, Silber und Molybdän. Das Projekt in Argentinien und Chile liegt unmittelbar südlich und entlang des Streichens der Filo-del-Sol-Entdeckung.

Das am 9. Juli gemeldete Bohrloch FS_DDH_016 durchteufte 180,0 m mit 0,98 % CuEq ab 108,0 m Bohrlochtiefe. Der Abschnitt enthielt 0,51 % Kupfer, 0,37 g/t Gold, 2,8 g/t Silber und 119 ppm Molybdän, worin 58,0 m mit 1,77 % CuEq ab 111,0 m enthalten waren, sowie 9,0 m mit 2,84 % CuEqab 276,0 m. Es handelt sich um Bohrlochabschnitte, nicht automatisch um wahre Mächtigkeiten.

Am 27. August zeichnete Rio Tinto Canada Inc. 30.387.857 Einheiten zu 0,70 CAD. Die Finanzierung umfasst 21.271.500 CAD beziehungsweise rund 15 Mio. US-Dollar, bzw. zunächst rund 5 % an Mogotes. Die Einheiten enthalten je eine Aktie und einen halben Warrant; 15.193.928 Warrants können 18 Monate zu 1,00 CAD ausgeübt werden. Die Mittel sollen Filo Sur voranbringen. Die strategische Allianz umfasst zunächst 15 Monate Exklusivität mit möglicher Verlängerung und ein Top-up-Recht bis 9,99 %; sie begründet noch keine Ressource oder Abbauentscheidung.

U.S. GoldMining: PEA und Bohrprogramm für Whistler

U.S. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldminin ... - besitzt Whistler zu 100 %. Das rund 217,5 km² große Grundstück in Alaska umfasst einen Porphyr-Cluster mit mehr als 25 Explorationszielen.

Die PEA vom 2. März 2026 modelliert im Basisszenario einen Nachsteuer-NPV5 von rund 2,04 Mrd. US-Dollar, 33 % IRR und 2,1 Jahre Amortisation. Bei den Studienpreisen von 3.200 US-Dollar je Unze Gold, 4,50 US-Dollar je Pfund Kupfer und 37,50 US-Dollar je Unze Silber ergeben sich über 14,6 Jahre 3,6 Mio. Unzen Goldäquivalent. Die PEA ist vorläufig, basiert nur auf „angezeigten“ Ressourcen des Hauptvorkommens und ist keine Machbarkeitsstudie.

Das 2026er Programm liefert den nächsten Datenpunkt. Nach Unternehmensangaben waren am 27. August elf Löcher mit mehr als 5.000 m über acht Ziele abgeschlossen, die Arbeiten lagen im Zeit- und Budgetplan, Analysen können in den kommnden Wochen erwartet werden.

Katalysatoren und nächste Meilensteine:

Mogotes Metals: weitere Bohrergebnisse , Zielabgrenzung und technische Umsetzung der Rio-Tinto-Allianz .

U.S. GoldMining: Bohranalysen , mögliche Ressourcenerweiterung , technische Studien sowie Genehmigungs- und Infrastrukturfortschritte .

Kupfermarkt: Preisentwicklung, Angebot, Nachfrage, Lagerbestände und US-Handelspolitik bleiben externe Einflussfaktoren.

Fazit:

Kupfer bietet strukturellen Rückenwind. Mogotes Metals kombiniert neue, aussichtsreiche ‚Filo-Sur‘-Bohrdaten mit zusätzlichem Kapital und technischer Unterstützung durch Rio Tinto. U.S. GoldMining verfügt mit Whistler über die weiter fortgeschrittene PEA-Basis und ein laufendes Bohrprogramm.

Glück auf und viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen und Methodik

White House – Kupferzölle und Prüfauftrag: Originalquelle öffnen

International Copper Study Group – Press Releases: Originalquelle öffnen

Mogotes Metals – Rio-Tinto-Investment und strategische Allianz: Originalquelle öffnen

Mogotes Metals – FS_DDH_016-Bohrergebnisse: Originalquelle öffnen

U.S. GoldMining – Update zum Explorationsprogramm 2026: Originalquelle öffnen

U.S. GoldMining – Preliminary Economic Assessment: Originalquelle öffnen

BCSC – Promotional Communications about Companies: Originalquelle öffnen

EUR-Lex – Marktmissbrauchsverordnung, Art. 20: Originalquelle öffnen

Intro-Bild: stock.adobe.com; a-fast-moving-sports-car-tires-spinning-generating-sparks

Methodik/Annahmen: Die Darstellung beruht auf den genannten Unternehmensmitteilungen, technischen beziehungsweise wirtschaftlichen Studien und Marktquellen. Es wurde kein eigenes Kurs-, DCF-, Ressourcen- oder Bewertungsmodell erstellt und keine unabhängige technische Prüfung vorgenommen. CuEq-Angaben und Studienkennzahlen werden als Unternehmens- beziehungsweise Studienwerte wiedergegeben. Prognosen, Ziele und zeitliche Angaben sind als solche gekennzeichnet und können sich ändern. Es besteht keine Pflicht zur laufenden Aktualisierung.

Disclaimer und Offenlegung

Werbung und redaktionelle Einordnung: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Anzeige beziehungsweise Marketingmitteilung. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse und stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots sowie kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine individuelle Prüfung von Anlagezielen, finanziellen Verhältnissen oder Risikotragfähigkeit findet nicht statt.

Auftraggeber, Autorenprofil und Zeitpunkt: Auftraggeber sind Mogotes Metals Inc. und U.S. GoldMining Inc. Der Beitrag wird unter dem Autorenprofil der Swiss Resource Capital AG veröffentlicht; Ersteller und Verbreiter ist die SRC swiss resource capital AG, Autor ist ein freier Journalist. Erstveröffentlichung ist der 02. September 2026 um 05:30 Uhr (Europe/Berlin).

Vergütung und Interessenkonflikte: SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden genannten Unternehmen entgeltliche IR-/Kommunikationsverträge und verbreitet den Beitrag in deren Auftrag. Nach den vorliegenden Angaben hält SRC jeweils eine Netto-Position von weniger als 0,5 % am betreffenden Emittenten. Eine Beteiligung eines der beiden Emittenten von mindestens 5 % an SRC ist nicht bekannt. Es bestehen nach den vorliegenden Angaben keine Market-Making-, Liquidity-Providing-, Investmentbanking-, Lead-/Co-Lead- oder vergleichbaren Beratungsmandate. Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien, Optionen, Warrants, sonstigen Derivate oder direkten Leerverkaufspositionen an Mogotes Metals oder U.S. GoldMining.

Unternehmensprüfung: Mogotes Metals Inc. und U.S. GoldMining Inc. haben den Beitrag vor Veröffentlichung weder fachlich geprüft noch freigegeben. Unternehmensangaben, Studienwerte, Prognosen und Ziele werden als solche bezeichnet; die redaktionelle Prüfung ersetzt keine eigene technische, rechtliche oder finanzielle Prüfung.

Risiken: Investments in Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind spekulativ. Erhebliche Kursverluste bis hin zum Totalverlust sind möglich. Wesentliche Risiken umfassen insbesondere Metallpreis-, Währungs-, Markt-, Liquiditäts-, Finanzierungs-, Verwässerungs- und Verschuldungsrisiken sowie Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Ressourcen-, Reserven-, Genehmigungs-, Umwelt-, Infrastruktur-, indigene-Rechte-, Bau-, Kosten-, Lieferketten-, Betriebs- und Ausführungsrisiken. Eine PEA ist vorläufig; Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Frühere Kurs- oder Unternehmensentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

Transparenz und Rechtsordnung: Die Offenlegung ist auf eine klare Kennzeichnung der Werbung, eine objektive Darstellung und die Transparenz wesentlicher Interessenkonflikte ausgerichtet. Sie orientiert sich, soweit einschlägig, an den Transparenzanforderungen des Art. 20 MAR sowie an den von der British Columbia Securities Commission (BCSC) veröffentlichten Grundsätzen für Promotional Communications. Eine Prüfung, Erlaubnis oder Billigung dieses Beitrags durch die BaFin oder die BCSC wird damit nicht behauptet. Die deutsche Fassung ist für die Veröffentlichung in Deutschland bestimmt und ersetzt keine Prüfung nach kanadischem, US-amerikanischem oder sonstigem ausländischem Recht.

Quellen, Aktualität und Haftung: Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Redaktionszeitpunkt für zuverlässig erachtet wurden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen. Eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Verlinkte externe Inhalte verantworten ausschließlich deren Betreiber; für sie wird keine Haftung übernommen. Es besteht kein Beratungs-, Vermögensverwaltungs- oder sonstiger Anlagevertrag. Es gilt ergänzend der vollständige Hinweis unter https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Eine laufende Aktualisierungspflicht besteht nicht.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden. Die veröffentlichten Inhalte werden vor Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen; die redaktionelle Verantwortung verbleibt bei SRC swiss resource capital AG.