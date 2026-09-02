JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Gespräche mit SpaceX und dem führenden Turbinenblatthersteller Howmet hätten ihn in seiner ersten Einschätzung bekräftigt, dass SpaceX solche Komponenten nur für die Stromversorgung der eigenen KI-Rechenzentren herstellen wolle, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von der grundsätzlich hohen Nachfrage nach Gasturbinen sollten deren Hersteller weiterhin profitieren./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 12:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 13:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 142,5EUR auf Tradegate (02. September 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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