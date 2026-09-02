Palo Alto Networks - Aktie stürzt rapide ab - 02.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Palo Alto Networks Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,22 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für Palo Alto Networks: Nach einem Rückgang von -4,37 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -10,22 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Palo Alto Networks ist ein führender Cybersecurity-Anbieter mit Fokus auf Next-Gen-Firewalls, Cloud-Sicherheit (Prisma Cloud), Netzwerk- und Endpoint-Schutz (Strata, Cortex) sowie Security-Orchestrierung. Starke Marktstellung im Enterprise-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cisco, Fortinet, Check Point, CrowdStrike, Zscaler. USPs: integrierte Plattform, hohe Automatisierung, starke Threat-Intelligence.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Palo Alto Networks-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,98 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palo Alto Networks Aktie damit um +6,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Palo Alto Networks bisher ein Plus von +94,11 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

Palo Alto Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,15 % 1 Monat +7,03 % 3 Monate +19,98 % 1 Jahr +89,86 %

Informationen zur Palo Alto Networks Aktie

Stand: 02.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 815 Mio. Palo Alto Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 232,80 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Fortinet und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,87 %. Fortinet notiert im Minus, mit -4,43 %.

Palo Alto Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Palo Alto Networks Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Palo Alto Networks Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.