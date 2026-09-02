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    Besonders beachtet!

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    Palo Alto Networks - Aktie stürzt rapide ab - 02.09.2026

    Kursbewegung von -10,22 % bei Palo Alto Networks am 02.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Palo Alto Networks - Aktie stürzt rapide ab - 02.09.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 415520491

    Palo Alto Networks ist ein führender Cybersecurity-Anbieter mit Fokus auf Next-Gen-Firewalls, Cloud-Sicherheit (Prisma Cloud), Netzwerk- und Endpoint-Schutz (Strata, Cortex) sowie Security-Orchestrierung. Starke Marktstellung im Enterprise-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cisco, Fortinet, Check Point, CrowdStrike, Zscaler. USPs: integrierte Plattform, hohe Automatisierung, starke Threat-Intelligence.

    Palo Alto Networks Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.09.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Palo Alto Networks Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,22 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für Palo Alto Networks: Nach einem Rückgang von -4,37 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -10,22 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Palo Alto Networks-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,98 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palo Alto Networks Aktie damit um +6,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Palo Alto Networks bisher ein Plus von +94,11 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

    Palo Alto Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,15 %
    1 Monat +7,03 %
    3 Monate +19,98 %
    1 Jahr +89,86 %
    Stand: 02.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Palo Alto Networks Aktie

    Es gibt 815 Mio. Palo Alto Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 232,80 Mrd.EUR € wert.

    Dow leicht im Plus - Anleger bleiben vorsichtig


    Nach den Verlusten im bisherigen Wochenverlauf zeichnet sich an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte ein von Vorsicht dominierter Start in den Handel ab. Getrübt wird die Stimmung weiter von Inflationsängsten angefacht von den gestiegenen Ölpreisen. …

    Palo Alto unter Druck: Zahlen überzeugen nicht


    Palo Alto Networks profitiert vom KI-Wettrüsten in der Cybersicherheit


    Palo Alto Networks blickt optimistischer aufs neue Jahr als Analysten erwartet hatten. Firmen rüsten sich gegen Attacken durch künstliche Intelligenz, und das treibt die Kasse des Sicherheitskonzerns kräftig an. Der Cybersicherheitskonzern Palo Alto …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Fortinet und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,87 %. Fortinet notiert im Minus, mit -4,43 %.

    Palo Alto Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Palo Alto Networks Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Palo Alto Networks Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Palo Alto Networks

    -8,58 %
    +6,18 %
    +6,38 %
    +20,02 %
    +89,73 %
    +174,51 %
    +374,08 %
    +1.370,27 %
    +3.397,37 %
    ISIN:US6974351057WKN:A1JZ0Q
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