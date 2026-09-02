Börsen Start Update
Börsenstart USA - 02.09. - US 30 stark +0,52 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht aktuell (15:59:18) bei 53.023,79 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: Johnson & Johnson +2,24 %, Salesforce +2,08 %, Walt Disney +1,54 %, American Express +1,50 %, 3M -0,31 %
Flop-Werte: Cisco Systems -0,91 %, Caterpillar -0,86 %, Microsoft -0,69 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:28) bei 28.993,31 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: Alnylam Pharmaceuticals +3,20 %, Netflix +2,82 %, Intuitive Surgical +2,72 %, Workday (A) +2,69 %, Meta Platforms (A) +2,28 %
Flop-Werte: Palo Alto Networks -10,22 %, Fortinet -5,03 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,14 %, Datadog Registered (A) -3,37 %, Astera Labs -3,33 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.642,54 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Charter Communications Registered (A) +4,69 %, Best Buy +4,18 %, Brown-Forman Registered (B) +3,84 %, Steel Dynamics +3,64 %, Global Payments +3,47 %
Flop-Werte: Palo Alto Networks -10,22 %, PG&E Corporation -9,13 %, Edison -6,35 %, Hewlett Packard Enterprise -5,18 %, Fortinet -5,03 %
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