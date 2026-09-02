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    TURKA Transforms Türkiye’s $3B Vehicle Inspections With AI & Automation

    Türkiye is launching a cutting-edge, AI-driven vehicle inspection system that could redefine road safety and set a new global benchmark for future MOT standards.

    TURKA Transforms Türkiye’s $3B Vehicle Inspections With AI & Automation
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Türkiye will invest approximately **$3 billion** to modernize its vehicle inspection system, creating **352 centres and around 900 inspection lines** for a fleet of 34.5 million vehicles.
    • **TURKA Vehicle Inspection** will operate the new system for **20 years starting on 15 August 2027**.
    • The system will use **artificial intelligence, automation, cameras, lasers, sensors, robotic equipment, and contactless tyre and vehicle scanning**.
    • Inspection data will be centralized on a **digital platform**, where AI will assess results and transmit them electronically.
    • A five-lane **pilot centre in Istanbul** is testing the technologies, processes, software, and staff training before nationwide implementation.
    • The new infrastructure is designed for **electric, connected, and driver-assistance-equipped vehicles**, and could serve as a model for the future of the UK MOT system.



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    TURKA Transforms Türkiye’s $3B Vehicle Inspections With AI & Automation Türkiye is launching a cutting-edge, AI-driven vehicle inspection system that could redefine road safety and set a new global benchmark for future MOT standards.
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