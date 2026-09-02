ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro
- JPMorgan bestätigt Siemens Energy mit Overweight
- SpaceX fertigt Komponenten für eigene KI-Zentren
- Hohe Gasturbinennachfrage stützt Hersteller
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Gespräche mit SpaceX und dem führenden Turbinenblatthersteller Howmet hätten ihn in seiner ersten Einschätzung bekräftigt, dass SpaceX solche Komponenten nur für die Stromversorgung der eigenen KI-Rechenzentren herstellen wolle, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von der grundsätzlich hohen Nachfrage nach Gasturbinen sollten deren Hersteller weiterhin profitieren./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 12:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 13:13 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 142,2 auf Tradegate (02. September 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +47,74 %/+72,37 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 245 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Die Aktie ist rund herum gut. Deshalb wird sie auch wieder deutlich steigen, keine Panik. Das sind heute wieder gute Einstiegskurse