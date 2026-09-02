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    US-Ölkonzern Chevron bestätigt Ausbau in Venezuela

    Für Sie zusammengefasst
    • Chevron investiert sieben Milliarden in Venezuela
    • Ölproduktion soll auf 600.000 Barrel täglich steigen
    • Neue Ölfelder stärken Chevrons Schwerölgeschäft
    US-Ölkonzern Chevron bestätigt Ausbau in Venezuela
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    HOUSTON/WASHINGTON (dpa-AFX) - Wenige Tage nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump über einen Öldeal in Venezuela hat der US-Ölriese Chevron eine Ausweitung seiner Geschäfte in dem Land bestätigt. Über ein Gemeinschaftsunternehmen sollen über die kommenden fünf Jahre mehr als sieben Milliarden US-Dollar (rund sechs Mrd. Euro) investiert werden, wie das Unternehmen mit Sitz im texanischen Houston bekannt gab. Die Produktion solle verglichen mit 2026 mehr als verdoppelt werden - auf rund 600.000 Barrel pro Tag. Ein Barrel umfasst rund 159 Liter.

    Im Detail wurden dem Gemeinschaftsunternehmen Petroindependencia, an dem Chevrons Tochtergesellschaft zu 49 Prozent beteiligt ist, die Rechte zur Erschließung von zwei Ölfeldern im sogenannten Orinoco-Gürtel zugeteilt. Dadurch könne der Konzern seine Produktion von Schweröl hochfahren.

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    Chevron verspricht sich neben einer im Vergleich zu den USA lukrativeren Ölproduktion "verbesserte steuerliche, kommerzielle und rechtliche Rahmenbedingungen, die nachhaltige und wettbewerbsfähige Langzeitinvestitionen fördern sollen".

    Chevron ist nach eigenen Angaben seit 1923 in Venezuela aktiv. Vor wenigen Tagen hatte Trump einen Deal bekanntgegeben, nach dem sich die Vereinigten Staaten riesige Ölvorkommen in dem südamerikanischen Land sichern. Dabei ging es nach der Darstellung des Präsidenten um die "mehrheitliche Kontrolle" über mehr als 65 Milliarden Barrel an Ölreserven, was rund einem Fünftel der geschätzten Vorkommen Venezuelas entspräche./ngu/DP/jha

    Chevron Corporation

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie

    Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 181,8 auf Tradegate (02. September 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6700 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,00USD.





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