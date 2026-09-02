JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing vor den anstehenden Auslieferungszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Trotz der saisonalen Schwankungen im Sommer dürfte der Flugzeugbauer einen starken Endspurt hingelegt haben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Expertin verwies auf entsprechende Daten der Beratungs- und Analysefirma Aero Analysis Partners./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 181,1EUR auf Tradegate (02. September 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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