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    Staatsanleihen

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    Globale Anleihen stehen unter Druck: Renditen schießen nach oben

    Weltweit wurden am Mittwoch Staatsanleihen stark verkauft, womit sich ein Abwärtstrend fortsetzte, der die Kreditkosten auf ein Mehrjahrzehnthoch getrieben hat.

    Staatsanleihen - Globale Anleihen stehen unter Druck: Renditen schießen nach oben
    Foto: - - Jiji Press

    Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen lag am Mittwochmorgen um 4 Basispunkte höher bei 3,375 Prozent, dem höchsten Stand seit 2011. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen notierte bei 3,016 Prozent, nachdem sie am Dienstag erstmals seit drei Jahrzehnten die 3-Prozent-Marke überschritten hatte.

    Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen blieb über 4,8 Prozent. Britische 10-jährige Staatsanleihen erreichten 5,25 Prozent und stehen damit so hoch wie seit 2008 nicht mehr.

    Die wiederauflebenden Inflationssorgen verunsichern die Anleger, insbesondere da eine neue Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis anheizt. 

    Weltweit bereiten sich die Zentralbanken auf eine Reihe von Zinserhöhungen in diesem Monat vor, was in der Regel schlechte Nachrichten für Anleihen bedeutet. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Kevin Warsh, schlug in seiner vielbeachteten Rede in Jackson Hole vergangene Woche einen restriktiven Ton an.

    Die Bank of Japan könnte zudem möglicherweise die Zinsen anheben, um den fallenden Yen zu stützen. Die Märkte preisen nach der Veröffentlichung der EU-Inflationsdaten am Dienstag bereits eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank ein.

    Auf den Kapitalmärkten wird jetzt das Risiko minimiert. Die wichtigsten US-Indizes fielen drei Handelstage in Folge, und auch die europäischen und asiatischen Märkte notierten im Minus. 

    Der typische Risk-Off Zyklus, dass Aktien reduziert werden und die Rendite sinkt, greift derzeit nicht. Denn: Aktien werden verkauft, aber auch Staatsanleihen stehen unter Druck. Dadurch fallen deren Kurse und die Renditen steigen, der Grund: der Iran-Krieg und die damit anhaltend hohe Inflation.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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