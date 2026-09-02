Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursimpulse durch Zalandos Verbleib im DAX und den dadurch wachsenden Druck auf Shortseller. Sheins Börsendebüt mit deutlichem Minus sowie ein Rückgang der Temu- und Shein-Paketmengen werden als potenziell wettbewerbsstützend für Zalando gesehen. Charttechnisch gilt der Sprung über die 200-Tage-Linie als positives Signal; der MACD deutet auf ein Kaufsignal, der RSI ist neutral. Eine weitere Erholung bis Jahresende wird erwartet.