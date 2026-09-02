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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,43 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursimpulse durch Zalandos Verbleib im DAX und den dadurch wachsenden Druck auf Shortseller. Sheins Börsendebüt mit deutlichem Minus sowie ein Rückgang der Temu- und Shein-Paketmengen werden als potenziell wettbewerbsstützend für Zalando gesehen. Charttechnisch gilt der Sprung über die 200-Tage-Linie als positives Signal; der MACD deutet auf ein Kaufsignal, der RSI ist neutral. Eine weitere Erholung bis Jahresende wird erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: -3,06 %
    Platz 2
    Performance 1M: +1,45 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,06 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Sanierungsdruck bei VW: Gefordert werden tiefgreifende Kostensenkungen, längere Arbeitszeiten, Lohnzurückhaltung, weniger Dividende und möglicherweise die Schließung von vier Werken sowie ein Abbau von bis zu 100.000 Stellen. Als Ursachen gelten hohe deutsche Produktionskosten, Konflikte mit Betriebsrat und IG Metall sowie die wachsende Konkurrenz aus China. Thematisiert werden außerdem der Kursrückstand zu anderen Autoherstellern und der Ausschluss aus dem Euro Stoxx 50.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Commerzbank
    Tagesperformance: +2,64 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,76 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,64 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 4
    Performance 1M: +3,70 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,11 %
    Platz 5
    Performance 1M: -6,94 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltenden Kursverluste der Siemens-Energy-Aktie und mögliche Einstiegsbereiche bei 115 beziehungsweise 10 Euro. Einige sehen Rücksetzer als Kaufchance und erwägen langfristige Calls, andere halten die positiven Erwartungen bereits für eingepreist. Technisch gilt 142,60 Euro beziehungsweise der 50-Wochen-SMA als wichtige Unterstützung; ein RSI von etwa 28,5 deutet auf eine überverkaufte Lage hin. Zudem wird der mögliche Wettbewerb durch SpaceX bei Gasturbinen diskutiert, die rund 10 Prozent des Siemens-Energy-Umsatzes ausmachen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 6
    Performance 1M: +10,74 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Deutsche-Bank-Aktie auf neue Mehrjahreshochs und den möglichen Ausbruch über 35 Euro. Diskutiert werden Kursziele von etwa 40 bis 44 Euro, weiteres Bewertungs- und Aufholpotenzial gegenüber der Commerzbank sowie die stützende Wirkung des 500-Millionen-Euro-Aktienrückkaufs. Als Fundamentalfaktoren gelten strategische Renditeziele, der IT-Umbau und KI-Einsatz; zugleich wird darauf hingewiesen, dass positive Erwartungen teilweise eingepreist sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Daimler Truck Holding
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,91 %
    Chart Daimler Truck Holding
    ISIN: DE000DTR0CK8
    WKN: DTR0CK
    Die Daimler Truck Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 47,06% PUT: 52,94%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -5,88 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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