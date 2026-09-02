Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf eine Stabilisierung über 7 Euro und weitere Kursanstiege auf 8,50 bis 9 Euro. Genannt werden mittelfristige Kaufsignale, ein mögliches Gap-Close sowie die günstige Bewertung mit einem KGV von etwa 8,5–9 beziehungsweise bereinigt 6,5. Impulse könnten überzeugende Q3-Zahlen und ein verbesserter Ausblick liefern; zugleich wird das Management wegen fehlender Maßnahmen für den Aktienkurs kritisiert.