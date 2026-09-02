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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,72 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf eine Stabilisierung über 7 Euro und weitere Kursanstiege auf 8,50 bis 9 Euro. Genannt werden mittelfristige Kaufsignale, ein mögliches Gap-Close sowie die günstige Bewertung mit einem KGV von etwa 8,5–9 beziehungsweise bereinigt 6,5. Impulse könnten überzeugende Q3-Zahlen und ein verbesserter Ausblick liefern; zugleich wird das Management wegen fehlender Maßnahmen für den Aktienkurs kritisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Evotec
    Tagesperformance: +4,48 %
    Platz 2
    Performance 1M: -10,16 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,48 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die neue Forschungskooperation mit Plectonic zur Prüfung von Evotecs BiTco-Plattform und der LOGIBODY-Technologie bei soliden Tumoren. Chancen werden in möglichen künftigen Erträgen gesehen, zugleich aber das frühe Forschungsstadium ohne absehbare Einnahmen kritisiert. Im Fokus stehen Cashburn, Verbindlichkeiten und eine Net-Cash-Position von rund 35 Millionen Euro. Die Bewertung gilt teils als niedrig, teils als nicht gerechtfertigt. Charttechnisch werden neue Tiefs und ein möglicher Fall unter 3 Euro diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: -3,38 %
    Platz 3
    Performance 1M: +8,08 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,38 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrückgang der Verbio-Aktie bis an die 200-Tage-Linie bei etwa 29–29,50 Euro. Bei geringen Umsätzen wird weiteres Abwärtspotenzial ebenso wie eine schnelle Gegenbewegung erwartet; einige sehen dort Kaufgelegenheiten. Diskutiert werden zudem belastbare Gewinne jenseits des EBITDA, die Bewertung im Vergleich zu Energieaktien sowie Chancen durch neue, technologisch einzigartige Anlagen. Politische und geopolitische Unsicherheiten sorgen für zusätzliche Zurückhaltung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: -2,71 %
    Platz 4
    Performance 1M: +4,84 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,71 %.

    Nordex
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 5
    Performance 1M: -9,90 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die widersprüchliche Bewertung der Nordex-Aktie: Barclays erhöhte das Kursziel von 15 auf 35 Euro, während ein breiterer Konsens bei etwa 49–51 Euro gesehen wird. Diskutiert werden ein möglicher Kursrückgang in Richtung 35 Euro, positive Q1-/Q2-Entwicklungen mit höherem Cashflow, Margen und Gewinn sowie die Bedeutung voller Windenergie-Auftragsbücher bei GE Vernova. Zudem werden negative Analysteneinschätzungen zu Nordex kritisch hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: -2,55 %
    Platz 6
    Performance 1M: +15,45 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,55 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 7
    Performance 1M: +5,66 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 8
    Performance 1M: +3,70 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 9
    Performance 1M: -5,88 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholungschancen der AIXTRON-Aktie nach einer rund 40-prozentigen Korrektur vom Hoch bei 62,66 Euro. Diskutiert werden Kurse um 37–39 Euro, mögliche Rückkehr über 40 Euro sowie Analystenziele von etwa 44–48 Euro und teils 50–60 Euro. Fundamental stützen starke Optoelektronik-Aufträge, erwartete Umsätze bis 2027 und Investitionen von Kunden. Nvidia-, Marvel- und Broadcom-Zahlen gelten als mögliche Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 10
    Performance 1M: -7,47 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursverfall von Eckert & Ziegler von etwa 23 auf 13 Euro trotz hoher Xetra-Umsätze und auffälliger Transaktionen. Diskutiert werden eine mögliche Bodenbildung, die schwache Kursreaktion auf Berenbergs Buy-Einstufung mit 23 Euro Kursziel sowie robuste operative Fundamentaldaten bei stagnierendem Umsatz. Als Belastungsfaktoren gelten der wenig gefragte Medtech-Sektor, der Aktiensplit und möglicher Wettbewerbsdruck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Eckert & Ziegler eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 11
    Performance 1M: +16,17 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Lage der Nemetschek-Aktie: Nach dem Abverkauf des Ausbruchs wird diskutiert, ob es sich nur um einen Pullback oder um eine weitere Abwärtsbewegung handelt. Der Kurs unterschritt erneut die 200-Tage-Linie; 66 Euro gelten als erste, 70 Euro als entscheidende Widerstandszone. Bei einem Ausbruch werden 80 bis 90 Euro erwartet, bei einer Ablehnung ein Rückgang Richtung 60 Euro. Zudem werden hohe Volatilität, Gewinnmitnahmen und fehlende Handelsumsätze thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.

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