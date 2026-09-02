Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Tagesperformance: +4,48 %
Performance 1M: -10,16 %
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Tagesperformance: -3,38 %
Performance 1M: +8,08 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,71 %
Performance 1M: +4,84 %
Tagesperformance: -2,57 %
Performance 1M: -9,90 %
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Tagesperformance: -2,55 %
Performance 1M: +15,45 %
Tagesperformance: -2,50 %
Performance 1M: +5,66 %
Tagesperformance: +2,37 %
Performance 1M: +3,70 %
Tagesperformance: +2,31 %
Performance 1M: -5,88 %
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Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: -7,47 %
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Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: +16,17 %
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