Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 02.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Sanierungsdruck bei VW: Gefordert werden tiefgreifende Kostensenkungen, längere Arbeitszeiten, Lohnzurückhaltung, weniger Dividende und möglicherweise die Schließung von vier Werken sowie ein Abbau von bis zu 100.000 Stellen. Als Ursachen gelten hohe deutsche Produktionskosten, Konflikte mit Betriebsrat und IG Metall sowie die wachsende Konkurrenz aus China. Thematisiert werden außerdem der Kursrückstand zu anderen Autoherstellern und der Ausschluss aus dem Euro Stoxx 50.