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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 02.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 02.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Wolters Kluwer
    ISIN: NL0000395903
    WKN: A0J2R1
    Die Wolters Kluwer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,31 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 2
    Performance 1M: +1,45 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Sanierungsdruck bei VW: Gefordert werden tiefgreifende Kostensenkungen, längere Arbeitszeiten, Lohnzurückhaltung, weniger Dividende und möglicherweise die Schließung von vier Werken sowie ein Abbau von bis zu 100.000 Stellen. Als Ursachen gelten hohe deutsche Produktionskosten, Konflikte mit Betriebsrat und IG Metall sowie die wachsende Konkurrenz aus China. Thematisiert werden außerdem der Kursrückstand zu anderen Autoherstellern und der Ausschluss aus dem Euro Stoxx 50.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Enel
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 3
    Performance 1M: -8,90 %
    Chart Enel
    ISIN: IT0003128367
    WKN: 928624
    Die Enel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    ING Group
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 4
    Performance 1M: +3,54 %
    Chart ING Group
    ISIN: NL0011821202
    WKN: A2ANV3
    Die ING Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: +2,78 %
    Platz 5
    Performance 1M: +13,72 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,78 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 6
    Performance 1M: -6,94 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltenden Kursverluste der Siemens-Energy-Aktie und mögliche Einstiegsbereiche bei 115 beziehungsweise 10 Euro. Einige sehen Rücksetzer als Kaufchance und erwägen langfristige Calls, andere halten die positiven Erwartungen bereits für eingepreist. Technisch gilt 142,60 Euro beziehungsweise der 50-Wochen-SMA als wichtige Unterstützung; ein RSI von etwa 28,5 deutet auf eine überverkaufte Lage hin. Zudem wird der mögliche Wettbewerb durch SpaceX bei Gasturbinen diskutiert, die rund 10 Prozent des Siemens-Energy-Umsatzes ausmachen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 7
    Performance 1M: +10,74 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Deutsche-Bank-Aktie auf neue Mehrjahreshochs und den möglichen Ausbruch über 35 Euro. Diskutiert werden Kursziele von etwa 40 bis 44 Euro, weiteres Bewertungs- und Aufholpotenzial gegenüber der Commerzbank sowie die stützende Wirkung des 500-Millionen-Euro-Aktienrückkaufs. Als Fundamentalfaktoren gelten strategische Renditeziele, der IT-Umbau und KI-Einsatz; zugleich wird darauf hingewiesen, dass positive Erwartungen teilweise eingepreist sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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