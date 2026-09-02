Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 02.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: +1,45 %
? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: -8,90 %
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: +3,54 %
Tagesperformance: +2,78 %
Performance 1M: +13,72 %
Tagesperformance: +2,19 %
Performance 1M: -6,94 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,02 %
Performance 1M: +10,74 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
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