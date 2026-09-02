Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im AT 20 am 02.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +4,85 %
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 1
Performance 1M: +9,14 %
Performance 1M: +9,14 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -3,13 %
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 2
Performance 1M: +5,94 %
Performance 1M: +5,94 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 3
Performance 1M: -2,54 %
Performance 1M: -2,54 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 4
Performance 1M: -12,32 %
Performance 1M: -12,32 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 5
Performance 1M: +11,66 %
Performance 1M: +11,66 %
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