Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 02.09.2026

Die Charter Communications Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,74 % auf 133,10€ zulegen. Das sind +7,23 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Charter Communications Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,86 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 133,10€, mit einem Plus von +5,74 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Charter Communications Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Charter Communications Registered (A) Aktie damit um -5,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,77 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Charter Communications Registered (A) -28,47 % verloren.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

Charter Communications Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,01 % 1 Monat +0,77 % 3 Monate +3,21 % 1 Jahr -44,24 %

Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

Stand: 02.09.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 119 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,74 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Charter Communications Registered (A)?

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,93 %. AT&T notiert im Plus, mit +1,34 %.

Charter Communications Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.