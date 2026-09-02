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    USA

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    Deutlich mehr Öl durch Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als 17 Millionen Barrel passieren Hormus
    • Iran blockiert die wichtige Meerenge weiterhin
    • US-Militär eskortiert Schiffe entlang der Küste
    USA - Deutlich mehr Öl durch Straße von Hormus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    CARACAS/WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Angaben von US-Energieminister Chris Wright ist zuletzt deutlich mehr Öl durch die blockierte Straße von Hormus verschifft worden als in den Monaten zuvor. Am Montag hätten Tanker mehr als 17 Millionen Barrel Öl transportiert, sagte er in einem Interview des US-Senders CNBC. Dies sei seit Beginn des Iran-Krieges ein Rekord.

    Die genannte Summe an angeblich transportiertem Öl überrascht: Experten der Internationalen Energie-Agentur (IEA) schätzten im Juni dieses Jahres die Menge an verschifftem Öl in den Monaten März bis Mai auf durchschnittlich 2,7 Millionen Barrel am Tag. Vor dem Kriegsausbruch Ende Februar lag die Menge dagegen bei rund 20 Millionen Barrel. Ähnliche Zahlen finden sich bei der US-Energieinformationsbehörde EIA, die im ersten Halbjahr 2025 täglich noch knapp 21 Millionen Barrel durch die Meerenge verzeichnete.

    Die Meerenge hat sich im Verlauf des Kriegs zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran entwickelt: Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den Transport von Öl, Erdgas und Dünger weltweit bedeutende Meerenge noch immer weitgehend. Laut US-Medienberichten eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Vor dem Krieg war die Meerenge für die Schifffahrt offen./ngu/DP/he






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