DAX unter 26 000 Punkten stabil – Broadcom-Bilanz nach US-Börsenschluss

Die Stimmung an den Finanzmärkten wird mit Blick auf die kommenden geldpolitischen Entscheidungen immer nervöser. Dabei spielen die Entwicklungen an den Energiemärkten eine zunehmend wichtigere Rolle. Je höher die Ölpreise steigen, desto mehr Inflationsdruck entsteht und desto mehr sind die Notenbanken zum Handeln gezwungen. In Europa hat sich die Europäische Zentralbank bereits für einen weiteren Zinsschritt nach oben im September ausgesprochen und will damit den Preissteigerungstendenzen entgegenwirken.

In dieses Bild passten am Nachmittag auch die schwächeren ADP‑Arbeitsmarktdaten. Der sich weiter abkühlende Jobmarkt in den USA gibt der Notenbank Zeit, abzuwarten und vielleicht doch nicht bereits in zwei Wochen die Zinsen erhöhen zu müssen.

Und heute Abend kommt Broadcom. Das Schwergewicht ist neben Nvidia inzwischen einer der wichtigsten Gradmesser dafür, wie breit sich der KI-Infrastrukturboom innerhalb der Halbleiterindustrie entwickelt. Die Erwartungen an Zahlen und Ausblick sind entsprechend hoch. Broadcom selbst hatte für das dritte Geschäftsquartal einen Gesamtumsatz von rund 29 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Relevanter ist jedoch das KI-Halbleitergeschäft: Für das dritte Quartal wird ein Anstieg auf rund 16 Milliarden US-Dollar erwartet, was einem Wachstum von mehr als 200 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Entscheidend dürften deshalb heute Abend die Aussagen zur Nachhaltigkeit dieser außergewöhnlich hohen Wachstumsraten sein.

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