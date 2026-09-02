Niederlande ziehen Teil von Goldreserve aus den USA ab
- Niederlande verlagern Gold von New York nach London
- 86 Tonnen Gold stärken die Krisenvorsorge des Landes
- London beherbergt nun den größten Teil der Reserven
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Niederlande haben einen großen Teil ihrer Goldreserven aus den USA abgezogen und nach London verlagert. Dies sei eine strategische Entscheidung wegen der "zunehmenden geopolitischen Unruhen", begründete die niederländische Zentralbank DNB den Schritt. Auch aus Kanada wurde demnach eine geringere Menge transferiert. Damit liegt der größte Teil der Goldvorräte des Landes in London in Tresoren der Bank of England.
In New York lagen bisher gut 31 Prozent der niederländischen Goldreserven, nun sind es nur noch 18,5 Prozent. In Kanada ging die Reserve nur geringfügig von 19,7 auf ebenfalls 18,5 Prozent zurück.
Insgesamt wurden aus New York und Ottawa den Angaben zufolge etwa 86 Tonnen Gold abgezogen. Das ist etwa ein Viertel der niederländischen Goldvorräte von bisher 313 Tonnen in Nordamerika. Nun liegen der DNB zufolge gut 32 Prozent in London und knapp 31 Prozent im eigenen Land. In New York und Ottawa sind jeweils noch etwa 18,5 Prozent.
"Krisenvorsorge stärken"
Nach Attacken von US-Präsident Donald Trump auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatten international Sorgen über dort gelagerte Goldreserven zugenommen. Die DNB aber nimmt darauf in ihrer Begründung keinen Bezug, sondern spricht von einer Streuung des Risikos durch eine ausgewogenere Verteilung. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Unruhen arbeite die DNB daran, ihre Krisenvorsorge zu stärken.
Gold, das in London bei der Bank of England gelagert werde, müsse modernen internationalen Handelsstandards entsprechen und gelte als das am leichtesten handelbare Gold der Welt. Damit lasse es sich von der DNB in einer Krisensituation am schnellsten einsetzen, hieß es weiter.
Die Frage, ob man auch das deutsche Gold aus den Tresoren der US-Notenbank Fed nach Deutschland holen sollte, taucht in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf. Bislang sieht die Bundesbank, die die Goldreserven im Auftrag des Bundes verwaltet, keine Veranlassung dafür.
Die Goldbestände der Bundesbank von 3.350 Tonnen sind die zweitgrößten weltweit nach denen der USA. 51 Prozent der Goldreserven der Bundesbank liegen demnach in Frankfurt. Rund 37 Prozent lagern in New York, etwas mehr als zwölf Prozent in London. New York und London sind nach Angaben der Bundesbank die wichtigsten Goldhandelsplätze der Welt./xx/DP/jha
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Gold: Kurzfristiger Zinsdruck, langfristig starke strukturelle Nachfrage
Bei Gold sollte man aktuell zwei Ebenen klar trennen.
Kurzfristig bestimmen US-Zinsen, Realrenditen, Dollar, Futures und gehebelte Positionen den Preis.
Langfristig wird die Nachfrage der Zentralbanken immer wichtiger.
China kauft weiter Gold, aber das Thema ist längst größer als China oder BRICS. Auch Polen, Uzbekistan, Kasachstan, Tschechien, Singapur und andere Länder haben ihre Reserven erhöht.
Die treffendere Aussage lautet deshalb nicht:
„BRICS kauft Gold.“
Sondern:
Zentralbanken diversifizieren ihre Reserven und reduzieren schrittweise ihre einseitige Abhängigkeit von bestimmten Währungen und Finanzsystemen.
Der entscheidende Vorteil von Gold:
Physisches Gold ist niemandes Verbindlichkeit.
Eine Staatsanleihe ist eine Forderung gegenüber einem Staat, Bankguthaben liegen innerhalb eines Finanzsystems. Gold im eigenen Tresor besitzt dieses Gegenparteirisiko nicht.
Genau deshalb wird Gold zunehmend zu einer Art strategischer Reserveversicherung.
Die Zentralbankumfrage des World Gold Council 2026 passt dazu: Eine große Mehrheit erwartet weiter steigende Goldbestände, viele Zentralbanken wollen selbst zukaufen und gleichzeitig wird mit einem langfristig geringeren Dollaranteil an den Reserven gerechnet.
Das bedeutet allerdings nicht, dass der Dollar unmittelbar ersetzt wird. Der Dollar bleibt die wichtigste Reservewährung.
Realistischer ist:
Dollar und Euro bleiben – Gold wird als zusätzliche Absicherung stärker gewichtet.
Warum kann Gold trotzdem 3 % fallen?
Weil Zentralbanken nicht den kurzfristigen Preis bestimmen.
Kurzfristig läuft der Markt eher über:
höhere Zinserwartungen → höhere US-Renditen → stärkerer Dollar → Long-Positionen werden reduziert → Stops werden ausgelöst → Abverkauf verstärkt sich
Zentralbanken kaufen dagegen über Monate und Jahre. Sie können größere Rückgänge nutzen, verhindern sie aber nicht.
Deshalb wirken derzeit zwei Kräfte gegeneinander:
Kurzfristig negativ:
höhere Zinsen
→ stärkerer Dollar
→ höhere Opportunitätskosten von Gold.
Langfristig positiv:
hohe Staatsverschuldung
- geopolitische Fragmentierung
- Reserve-Diversifikation
- Zentralbankkäufe
- → Gold wird als strategisches Reserveasset wichtiger.
Darin steckt auch ein gewisses Paradoxon:
Hohe US-Zinsen können Gold kurzfristig drücken. Je länger sie hoch bleiben, desto stärker steigt gleichzeitig der Zinsaufwand der USA – was langfristig wiederum ein Argument für Gold ist.
Technisch
Eine weitere Korrektur wäre deshalb kein Widerspruch zur langfristigen Goldthese.
Wichtige Bereiche:
4.424–4.430 USD – erste Prüfung
4.364 USD – größere, aber noch normale Korrektur
4.310 USD – deutlicher technischer Schaden
4.207 USD – hier müsste man die übergeordnete These ernsthafter überprüfen
Auf der Oberseite:
4.480/4.505 USD – erste Entlastung
4.540 USD – Rebound etabliert sich
4.580 USD – großer Teil des Schadens repariert
4.632 USD – wieder deutlich konstruktiver
Besonders interessant wäre ein Rückgang Richtung 4.400/4.350 USD, wenn dort sichtbar wird, dass Zentralbanken, ETFs und längerfristige Anleger die Verkäufe absorbieren.
Fazit
Für kurzfristigen Druck auf Gold gibt es einen klaren Grund:
höhere Zinserwartungen und ein stärkerer Dollar.
Für einen neuen langfristigen Gold-Bärenmarkt sehe ich daraus aber noch keinen überzeugenden fundamentalen Grund.
Im Gegenteil:
Gold entwickelt sich zunehmend vom normalen Investment zu einem strategischen Reserve- und geopolitischen Versicherungsasset.
Das schützt nicht vor scharfen Korrekturen – könnte aber erklären, warum größere Rückgänge langfristig immer wieder Käufer finden.
Manches Medium titelte ja bereits, dass Warsh klar eine schnelle Erreichung der 2% forcieren wolle, dass er das in seiner Rede deutlich klar gemacht hätte und eine baldige Zinserhöhung wahrscheinlich sei.