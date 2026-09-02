Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.370,99USD pro Feinunze und notiert damit +1,06 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,02USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,41 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,33USD und verzeichnet ein Plus von +0,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,57USD und verzeichnet ein Minus von -0,12 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.352,00 USD +2,85 % Platin 1.765,50 USD +0,17 % Kupfer London Rolling 14.234,16 USD +0,48 % Aluminium 3.261,21 PKT +0,31 % Erdgas 2,958 USD +0,46 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +2,85 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.09.26, 17:29 Uhr.