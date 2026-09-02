Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.09.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.370,99USD pro Feinunze und notiert damit +1,06 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,02USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,41 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,33USD und verzeichnet ein Plus von +0,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,57USD und verzeichnet ein Minus von -0,12 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.352,00USD
|+2,85 %
|Platin
|1.765,50USD
|+0,17 %
|Kupfer London Rolling
|14.234,16USD
|+0,48 %
|Aluminium
|3.261,21PKT
|+0,31 %
|Erdgas
|2,958USD
|+0,46 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +2,85 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.09.26, 17:29 Uhr.