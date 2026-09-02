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    ROUNDUP

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    U-Boot aus Kiel auf dem Weg nach Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • INS Drakon verlässt Kiel und fährt nach Israel
    • U-Boot ist das letzte von sechs für Israel
    • Übergabe fällt mit Lora-Test der Marine zusammen
    ROUNDUP - U-Boot aus Kiel auf dem Weg nach Israel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KIEL (dpa-AFX) - Die israelische Marine wird in wenigen Tagen ein weiteres U-Boot aus deutscher Produktion in ihre Flotte aufnehmen. Die von TKMS gebaute "INS Drakon" verließ bereits am Dienstag die Kieler Werft, durchquerte den Nord-Ostsee-Kanal und befindet sich nun auf dem Weg nach Israel, wie der Hersteller mitteilte. Es ist das letzte von sechs für Israel hergestellten U-Boote dieser Art. Es ist 68 Meter lang und mit zehn Torpedo-Rohren ausgerüstet.

    Prosor: "Wir stehen Schulter an Schulter"

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    Der israelische Botschafter Ron Prosor wies darauf hin, dass die Auslieferung zeitgleich mit dem ersten Test der israelischen Lora-Rakete durch die deutsche Marine stattfindet. "Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer engen strategischen Zusammenarbeit und einer Partnerschaft, die über Jahre gewachsen ist", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wir stehen Schulter an Schulter als Partner auf Augenhöhe und gehen die Herausforderungen, die uns beide betreffen, gemeinsam an."

    Raketentest im Nordatlantik

    Eine Fregatte der Deutschen Marine hatte zuvor im Nordatlantik einen bis zuletzt geheim gehaltenen Test des israelischen Raketensystems Lora mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern erfolgreich abgeschlossen. Nun sollen Pläne für eine Beschaffung der Waffen vorangebracht werden.

    Die Lieferung deutscher U-Boote nach Israel ist ein zentrales Projekt der deutsch-israelischen Rüstungskooperation und läuft bereits seit vielen Jahren. Der Export ist aber auch umstritten, weil nach Meinung von Experten eine Nachrüstung mit Atomwaffen möglich ist. Außerdem stehen deutsche Rüstungsexporte nach Israel wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen grundsätzlich in der Kritik.

    Das israelische Militär sagte, das U-Boot sei auf dem Weg in die nordisraelische Küstenstadt Haifa. Bei einer Verabschiedungszeremonie in Kiel war neben Prosor auch der deutsche Marineinspekteur Jan Christian Kaack anwesend./xil/cir/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 13,97 auf Tradegate (02. September 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -9,63 %/+48,63 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Thyssenkrupp-Aktie über 15 Euro und mögliche Ziele von 20 bis 35 Euro, vereinzelt sogar 50 Euro. Die Charttechnik wird als bullisch und der Aufwärtstrend als intakt gesehen. Fundamental sorgen ein besser laufendes Stahlgeschäft, höhere Umsätze und Ergebnisse sowie eine mögliche Lösung für Steel Europe für Zuversicht. Ein angebliches Jindal-Angebot über 60 Prozent wird jedoch als unbestätigt beziehungsweise Fake News diskutiert; bevorzugt werden Abspaltung oder Verkauf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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