Booster PC 11,698 % bis 11/26: Bondholder Vote Launched
Booster Precision Components seeks bondholder approval for urgent interim financing and restructuring steps after recent payment deferrals and related events of default.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Booster Precision Components Holding GmbH initiated a written procedure for its senior secured callable floating-rate corporate bond maturing on 28 November 2026 (ISIN: NO0012713520).
- The company has postponed both the interest payment due on 28 May 2026 and the payment due on 28 August 2026 to preserve liquidity.
- These postponed payments, together with excessive security granted by a subsidiary for a local factoring arrangement, constitute outstanding events of default under the bond terms.
- The bondholders’ standstill and lock-up agreement has been extended until 1 October 2026, limiting enforcement actions by the ad hoc group, subject to certain exceptions.
- The company has agreed in principle on a refinancing concept and notified the Hannover court of a restructuring plan under Germany’s StaRUG framework; bondholders also agreed to provide a EUR 3 million super senior interim facility.
- The written procedure seeks approval for the interim financing and a super senior intercreditor agreement; bondholders must be registered by 8 September 2026, with voting ending on 22 September 2026.
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