Aktien Frankfurt Schluss
Nach Rekordhoch fällt Dax dritten Tag in Folge
- Steigende Zinsen belasten den Dax erneut
- Dax fällt den dritten Tag in Folge auf Augusttief
- Bundesanleihen mit höchster Rendite seit 15 Jahren
FRANKFURT (dpa-AFX) - Weiter steigende Zinsen an den Kapitalmärkten haben den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte erneut belastet. Nach seiner Höchstmarke vom Freitag verlor der Dax am Mittwoch weitere 0,5 Prozent und schloss bei 25.839,33 Punkten. Am dritten Verlusttag in Folge fiel der Dax auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Ende vergangener Woche hatte er bei 26.618 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Mittwoch um 0,67 Prozent 31.958,41 Punkte nach.
Die jüngsten Verluste am deutschen Aktienmarkt sind eine Reaktion auf kräftig steigende Renditen an den Anleihemärkten. Die Verzinsung zehnjähriger deutscher Staatspapiere erreichte am Mittwoch mit knapp 3,40 Prozent den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren. Als die Renditen am Nachmittag etwas von ihren Hochs zurückkamen, grenzten die Aktienmärkte ihre Verluste wieder etwas ein.
"Die Anleiherenditen befinden sich weltweit aufgrund der steigenden Energiepreise weiterhin im Aufwärtstrend", schrieb Anleihenexperte Martin Hartmann von der Commerzbank. Die Märkte preisten für die großen Zentralbanken immer mehr Zinserhöhungen ein und die Renditen von Anleihen mit längeren Laufzeiten erreichten mehrjährige Höchststände.
Am deutschen Markt fiel zur Wochenmitte Gea mit einem Kursrückgang um 3,5 Prozent auf. Hier belastete eine Platzierung. Die staatliche Kuwait Investment Authority bietet rund fünf Millionen Aktien des Anlagenbauers zum Verkauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.
Die Titel von Volkswagen büßten fast vier Prozent ein. Der Autobauer muss den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 am 21. September verlassen. Angesichts der Krise der Wolfsburger ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um mehr als ein Viertel gesunken. Damit erfüllte die VW-Aktie nicht mehr die Kriterien für einen Verbleib in dem Index.
Aktien der Deutsche Bank legten um gut ein Prozent zu und erreichten zeitweise den höchsten Stand seit Anfang 2014. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hob das Votum an und rät nun zum Kauf. Noch stärker legten mit 1,7 Prozent die Titel der Commerzbank zu.
Papiere von Adidas gewannen gut ein Prozent. Die britische Investmentbank Barclays nahm die Bewertung des Sportwarenherstellers mit einer positiven Anlageempfehlung auf.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 6.362,15 Punkte besser als der Dax. Außerhalb der Eurozone verzeichnete London leichte Verluste, während es in Zürich leicht nach oben ging. In New York legten der Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Handelsschluss jeweils um rund ein halbes Prozent zu./bek/he
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 34,92 auf Tradegate (02. September 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +8,55 %/+64,18 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 02.09.2026, 08:15 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 01.09.2026
(Kurs 25.970,11 · −288,00 · −1,10 % · Eröffnung 26.150,75 · Tages-Hoch 26.206,13 ·
Tages-Tief 25.916,76 · Allzeit-Hoch 26.618,70):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 01.09.2026 „Dax geht mit Verlusten in
schwachen September", Dax −1,1 % auf 25.970,11, MDax −1,68 % auf 32.173,26,
EuroStoxx 50 −0,8 % auf 6.368,98:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-geht-mit-verlusten-in-12122200
• dpa-AFX, 01.09.2026: Der DAX fiel erstmals seit Juli unter die 21-Tage-Linie.
• Einzelwerte 01.09. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): SAP −3,5 % ·
Rheinmetall −2,8 % · Siemens −2,7 % · MTU −2,3 % · Münchener Rück +1,1 % ·
Merck +0,5 % · Hannover Rück +0,5 %
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Mi 02.09. auf dem Xetra-OHLC vom Di 01.09. gerechnet:
P 26.031,00 · R1 26.145,24 · S1 25.855,87 · R2 26.320,37 · S2 25.741,63
· R3 26.434,61 · S3 25.566,50
USA / VORGABEN
• Investing.com – Dow Jones Schluss 01.09.2026: 52.766,88 (−419,02 · −0,79 %),
O 53.083,58 · H 53.176,60 · T 52.691,31:
https://www.investing.com/indices/us-30-historical-data
• Investing.com – Nasdaq-100 Schluss 01.09.2026: 29.077,22 (−379,75 · −1,29 %),
O 29.056,58 · H 29.267,42 · T 28.953,26:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• VIX 16,34 (+1,42 · +9,52 %) — deutlicher Anstieg der Volatilitätserwartung
• 10-jährige US-Rendite rund 4,81 % (Investing.com)
• Einzelwerte USA 01.09.: Apple +2,61 % · Meta +1,08 % · Tesla −3,22 % ·
Micron −2,64 % · Nvidia −1,51 %
ÖL / RENDITEN / GAS
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 92,41 USD (+1,91 · +2,11 %), Stand 02.09. früh
• dpa-AFX (via Ariva): Die Ölpreise legten am Dienstag weiter zu, „angeschoben
auch durch das knappe Angebot bei Diesel infolge der Angriffe auf die russische
Ölindustrie im Krieg mit der Ukraine".
• Auslöser der Vortagesbewegung laut dpa-AFX: erneute Eskalation nach
gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran.
• tagesschau, 01.09.2026: Die europäischen Gaspreise stiegen auf ein
Drei-Jahres-Hoch, seit August um mehr als 20 Prozent.
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Timo Emden, CapTrader: „Nach der jüngsten Rekordjagd sind
die Anleger zwischen hohen Bewertungen und veränderten Zinsperspektiven auf der
Suche nach einem neuen Gleichgewicht." Eine Mischung aus geopolitischen Risiken,
geldpolitischen Fragezeichen und neuen Ölpreisspitzen „zwingt Investoren zum
Abstieg, um wieder festen Tritt zu fassen."
• dpa-AFX, 01.09.2026: Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in der
kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als sicher.
TERMINE
• dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 2. September 2026
(09:00 DEU DIW-Pressegespräch Herbst-Konjunkturprognose · 14:15 USA ADP
Beschäftigung 8/26 · 15:45 CAN Zentralbank Zinsentscheid · 16:00 USA
Auftragseingang Industrie 7/26 · 16:30 USA EIA-Ölbericht · 20:00 USA Beige Book)
• Unternehmensseite: 15:30 Bayer Crop Science Investor Event ·
22:05 Hewlett Packard Enterprise Q3 · 22:15 Broadcom Q3 · Snowflake Q2
• Ebenfalls: Handelsblatt-Bankentagung 2026 in Frankfurt (bis 03.09.)
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Einordnung der Korrektur: Vom Rekordschluss 26.569,99 am Freitag bis zum
Dienstagsschluss 25.970,11 verlor der Index 599,88 Punkte oder 2,26 Prozent.
Vom Intraday-Allzeithoch 26.618,74 sind es 648,59 Punkte oder 2,50 Prozent.
• Das Tages-P 26.031,00 liegt 61 Punkte über dem Schluss. Der Index startet damit
rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.
• Der Schluss am Dienstag lag 53,35 Punkte über dem Tagestief. Anders als am
Montag gab es also zum Handelsende eine leichte Erholung.
• Die Tagesspanne betrug 289,37 Punkte und war damit deutlich weiter als in den
Vortagen. Größere Spannen bedeuten für Scalping-Setups auch größere Stops.
• Zwei Termine können den Nachmittag prägen: die ADP-Beschäftigungszahlen um
14:15 und das Beige Book um 20:00. In beide Veröffentlichungen hinein sollte
keine neue Position eröffnet werden.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
statistische Ziel des gestern gezeigten ascending wedge erreicht - heute 100 % mit Eröffnung also kümmt heute das gelbe descending bw in Frage und gap close sowie die blaue gestrichelte für crashproheten und die 25000 sind auch noch relevant
Meine Tradingidee, den 02.09.2026