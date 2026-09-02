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    Der Börsen-Tag

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    DAX tritt auf der Stelle – US‑Indizes und Tech-Werte ziehen davon

    Die Aktienmärkte senden heute gemischte Signale: Während deutsche Indizes schwächeln, sorgen vor allem Technologiewerte und starke US-Börsen für positive Impulse.

    Der Börsen-Tag - DAX tritt auf der Stelle – US‑Indizes und Tech-Werte ziehen davon
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute uneinheitlich und zeichnen ein gemischtes Bild der Marktstimmung in Deutschland und den USA. In Deutschland kann der Leitindex DAX nur leicht zulegen. Er notiert derzeit bei 25.832,56 Punkten und liegt mit +0,03 Prozent kaum verändert im Plus. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, tritt ebenfalls weitgehend auf der Stelle und gibt minimal um 0,02 Prozent auf 31.965,02 Punkte nach. Deutlich schwächer präsentiert sich der SDAX: Der Index der kleineren börsennotierten Unternehmen verliert 0,99 Prozent auf 18.480,95 Punkte und ist damit der heutige Schlusslicht im deutschen Marktsegment. Technologiewerte zeigen sich hingegen freundlicher: Der TecDAX steigt um 0,41 Prozent auf 4.008,85 Punkte und signalisiert damit eine robuste Nachfrage nach Tech-Aktien. Auch an den US-Börsen überwiegen derzeit die positiven Vorzeichen. Der US-Leitindex US 30 steht bei 53.002,56 Punkten und gewinnt 0,48 Prozent. Der breite US-500-Index, der die Entwicklung der großen US-Unternehmen widerspiegelt, legt ebenfalls um 0,48 Prozent zu und notiert aktuell bei 7.667,73 Punkten. Insgesamt zeigt sich damit: Während die deutschen Standard- und Nebenwerte überwiegend seitwärts tendieren oder nachgeben, stützen vor allem Technologiewerte sowie die großen US-Indizes die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten.

    DAX: Qiagen an der Spitze, Zalando deutlich schwächer

    Im DAX führte Qiagen mit einem Plus von 2,19 Prozent die Gewinnerliste an. Dahinter folgten Commerzbank und Deutsche Bank mit jeweils 1,96 Prozent. Auf der Verliererseite büßte Daimler Truck Holding 2,27 Prozent ein. Volkswagen (VW) Vz verloren 3,43 Prozent, während Zalando mit einem Minus von 5,05 Prozent den deutlichsten Rückgang verzeichnete. Damit lag zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert eine Differenz von 7,24 Prozentpunkten.

    MDAX: Lanxess gewinnt, flatexDEGIRO gibt nach

    Lanxess legten im MDAX um 4,46 Prozent zu und waren damit der stärkste Wert des Index. SILTRONIC AG kamen auf ein Plus von 2,70 Prozent, AIXTRON stiegen um 2,50 Prozent. Dem standen Verluste bei Deutz von 2,89 Prozent und bei TRATON von 3,34 Prozent gegenüber. flatexDEGIRO verloren 4,01 Prozent. Die Spanne zwischen dem Top- und dem Flopwert belief sich auf 8,47 Prozentpunkte.

    SDAX: Evotec mit kräftigem Plus, Redcare Pharmacy am Ende

    Evotec führten die SDAX-Gewinner mit einem Anstieg von 4,76 Prozent an. Alzchem Group verbesserten sich um 2,12 Prozent, Shelly Group um 1,95 Prozent. Bei den schwächsten Werten fielen Verbio um 4,29 Prozent und GFT Technologies um 6,46 Prozent. Redcare Pharmacy verzeichneten mit minus 6,91 Prozent den stärksten Rückgang. Zwischen Evotec und Redcare Pharmacy lagen 11,67 Prozentpunkte.

    TecDAX: Technologiewerte uneinheitlich

    Im TecDAX stand Evotec mit einem Plus von 4,76 Prozent an der Spitze. SILTRONIC AG gewannen 2,70 Prozent, AIXTRON legten um 2,50 Prozent zu. Die schwächsten Werte waren ATOSS Software mit minus 3,43 Prozent, TeamViewer mit minus 3,97 Prozent und Verbio mit minus 4,29 Prozent. Der Abstand zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert betrug 9,05 Prozentpunkte.

    US 30: NVIDIA stärkster Gewinner, Flopwerte ebenfalls im Plus

    Im US 30 erzielten NVIDIA mit 3,99 Prozent den größten Kursgewinn. Walt Disney stiegen um 2,33 Prozent, Boeing um 1,90 Prozent. Auffällig ist, dass auch die als Flopwerte ausgewiesenen Titel positive Veränderungen zeigten: Walt Disney lagen bei plus 2,33 Prozent, Boeing bei plus 1,90 Prozent und Visa (A) bei plus 1,75 Prozent. Der Abstand zwischen dem Topwert NVIDIA und dem schwächsten der genannten Flopwerte, Visa (A), betrug 2,24 Prozentpunkte.

    US 500: Charter Communications knapp vor Dell Technologies

    Im US 500 standen Charter Communications Registered (A) mit einem Plus von 5,93 Prozent an erster Stelle. Dell Technologies Registered (C) folgten mit 5,92 Prozent nahezu gleichauf, während Skyworks Solutions 4,72 Prozent zulegten. Auch die als Flopwerte aufgeführten Aktien verzeichneten Gewinne: Rockwell Automation stiegen um 1,87 Prozent, Baker Hughes Company Registered (A) um 1,85 Prozent und Labcorp Holdings um 1,82 Prozent. Zwischen Charter Communications Registered (A) und Labcorp Holdings lagen 4,11 Prozentpunkte.



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