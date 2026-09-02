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    Haier Smart Home: Rückkauf von bis zu 81 Mio. D-Aktien für 1,87 €

    Haier Smart Home startet ein milliardenschweres Rückkaufprogramm für D-Aktien und setzt dabei auf ein attraktives Angebot am oberen Ende der Preisspanne.

    Haier Smart Home: Rückkauf von bis zu 81 Mio. D-Aktien für 1,87 €
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
    • Haier Smart Home hat am 2. September 2026 ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot für D-Aktien beschlossen.
    • Angeboten wird der Rückkauf von bis zu 81.044.512 D-Aktien – etwa 30 % der insgesamt ausgegebenen 271.013.973 D-Aktien.
    • Der Angebotspreis beträgt 1,87 Euro je D-Aktie und liegt damit am oberen Ende der zuvor angekündigten Preisspanne.
    • Die Annahmefrist soll voraussichtlich am 4. September 2026 um 00:00 Uhr beginnen und am 29. September 2026 um 24:00 Uhr enden.
    • Werden mehr als 81.044.512 Aktien eingereicht, werden die Annahmeerklärungen anteilig (pro rata) berücksichtigt.
    • Die im Rahmen des Angebots zurückgekauften D-Aktien sollen anschließend eingezogen werden; die vollständigen Bedingungen werden in der Angebotsunterlage veröffentlicht.

    Der Kurs von Haier Smart Home lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8167EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,93 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,8320EUR das entspricht einem Plus von +0,84 % seit der Veröffentlichung.


    Haier Smart Home

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    ISIN:CNE1000031C1WKN:A2JM2W
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