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    FP Markets: Why Global Bond Markets Are Flashing Warning Signs

    Global bond markets are under pressure as soaring yields, sticky inflation and rising oil prices force investors to rethink risk, returns and portfolio strategy.

    FP Markets: Why Global Bond Markets Are Flashing Warning Signs
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Global government bond yields have risen to multi-year highs, raising concerns about the stability of the financial system and the valuation of other assets.
    • The US 10-year Treasury yield surpassed 4.8%, the UK 10-year gilt yield reached its highest level since 2008, and Japan’s 10-year JGB yield hit its highest point since 1996.
    • Rising yields are being driven by persistent inflation, elevated energy prices, widening government deficits, higher term premiums, and increased corporate debt issuance.
    • Brent crude oil has risen by more than 30% from its July lows, adding to inflationary pressure and bond-market concerns.
    • FP Markets’ analyst Aaron Hill views the development as a broader repricing of risk, with investors demanding higher returns because of doubts about inflation control and fiscal sustainability.
    • FP Markets offers CFD trading across more than 10,000 instruments, including government bonds, currencies, stock indices, commodities, and ETFs, through platforms such as MetaTrader, TradingView, and cTrader.



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