Alnylam Pharmaceuticals Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 02.09.2026

Positive Vorzeichen bei Alnylam Pharmaceuticals: Der Kurs klettert um +6,57 % auf 226,25€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie. Nach einem Plus von +2,46 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 226,25€, mit einem Plus von +6,57 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Alnylam Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen, das auf RNAi-Therapien zur Gen-Silencing-Behandlung seltener Erkrankungen fokussiert ist. Hauptprodukte: Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Amvuttra. Starke Position im Nischenmarkt für seltene genetische Lebererkrankungen. Wichtige Konkurrenten: Ionis, Moderna, Sarepta. USP: führende RNAi-Plattform, breite Pipeline, starke Partnerschaften (u.a. mit Sanofi, Regeneron).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Alnylam Pharmaceuticals Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,27 % verkraften.

Auf Wochensicht steht bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit ein Gewinn von +12,79 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Alnylam Pharmaceuticals auf -36,69 %.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,16 %. Alnylam Pharmaceuticals entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,79 % 1 Monat +30,45 % 3 Monate -15,27 % 1 Jahr -43,90 %

Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

Stand: 02.09.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 134 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,68 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), the leading RNAi therapeutics company, announced today that management will present company overviews at the following upcoming investor conferences: Wells Fargo 21st Annual Healthcare Conference on …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,57 %.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.