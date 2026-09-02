🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlnylam Pharmaceuticals AktievorwärtsNachrichten zu Alnylam Pharmaceuticals

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alnylam Pharmaceuticals Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 02.09.2026

    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie notiert am 02.09.2026 mit +6,57 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Alnylam Pharmaceuticals Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 02.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Alnylam Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen, das auf RNAi-Therapien zur Gen-Silencing-Behandlung seltener Erkrankungen fokussiert ist. Hauptprodukte: Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Amvuttra. Starke Position im Nischenmarkt für seltene genetische Lebererkrankungen. Wichtige Konkurrenten: Ionis, Moderna, Sarepta. USP: führende RNAi-Plattform, breite Pipeline, starke Partnerschaften (u.a. mit Sanofi, Regeneron).

    Wie hat sich die Alnylam Pharmaceuticals-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Positive Vorzeichen bei Alnylam Pharmaceuticals: Der Kurs klettert um +6,57 % auf 226,25. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie. Nach einem Plus von +2,46 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 226,25, mit einem Plus von +6,57 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    27.374,78€
    Basispreis
    15,43
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.096,01€
    Basispreis
    17,01
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Alnylam Pharmaceuticals Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,27 % verkraften.

    Auf Wochensicht steht bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit ein Gewinn von +12,79 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Alnylam Pharmaceuticals auf -36,69 %.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,16 %. Alnylam Pharmaceuticals entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Alnylam Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,79 %
    1 Monat +30,45 %
    3 Monate -15,27 %
    1 Jahr -43,90 %
    Stand: 02.09.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

    Es gibt 134 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,68 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 02.09. - US 30 stark +0,52 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Alnylam to Webcast Presentations at Upcoming September Investor Conferences


    Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), the leading RNAi therapeutics company, announced today that management will present company overviews at the following upcoming investor conferences: Wells Fargo 21st Annual Healthcare Conference on …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,57 %.

    Alnylam Pharmaceuticals Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Alnylam Pharmaceuticals

    +6,74 %
    +11,82 %
    +29,05 %
    -15,16 %
    -44,17 %
    +14,85 %
    +26,80 %
    +3.614,75 %
    ISIN:US02043Q1076WKN:A0CBCK
    Alnylam Pharmaceuticals direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Alnylam Pharmaceuticals Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 02.09.2026 Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie notiert am 02.09.2026 mit +6,57 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     