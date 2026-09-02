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    Aktien Wien Schluss

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    ATX kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse schließt den Handel kaum verändert
    • Ölpreisanstieg belastet Anleger wegen Iran-Konflikt
    • EVN übernimmt Schnellladenetz in Deutschland
    Aktien Wien Schluss - ATX kaum verändert
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch einen sehr ruhigen Handel kaum verändert beendet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,04 Prozent bei 6.755,61 Punkten. An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen überwiegend leicht in den Minusbereich.

    Der jüngste Höhenflug der Ölpreise belastet unverändert international die Anlegerstimmung. Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt und Sorgen vor einer weiter anziehenden Inflation schürt.

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    In Wien lagen auf Unternehmensebene kaum Meldungen vor. Der Energieversorger EVN steigt mit der Übernahme der Baywa Mobility Charging in den deutschen Markt für Schnellladeinfrastruktur ein. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die übernommene Gesellschaft betreibt derzeit 30 Standorte mit 170 Schnellladepunkten in Deutschland, vor allem in Bayern. Bis 2027 soll das Netz auf 54 Standorte mit insgesamt 306 Ladepunkten wachsen. Die EVN-Papiere schlossen mit minus 1,2 Prozent.

    Die schwergewichteten Banken wiesen keinen einheitlichen Trend auf. Die Aktionäre der Bawag konnten ein Plus von 0,4 Prozent verbuchen, während sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 1,3 Prozent verteuerten. Die Papiere der Erste Group fielen hingegen um 0,8 Prozent.

    Unter den weiteren Schwergewichten sanken die Andritz -Anteilsscheine um 0,7 Prozent. Im Technologiebereich gewannen AT&S-Aktien 2,3 Prozent. Voestalpine schwächten sich um 1,2 Prozent ab und Wienerberger bauten ein Minus von 3,6 Prozent. Verbund-Anteilsscheine fielen um 1,3 Prozent.

    Die Aktien von SBO knickten um 3,2 Prozent ein. Laut Einschätzung der Erste Group-Analysten könnte die Aktie laut der "ATX watchlist" für den August aus dem ATX fallen. Die Neuzusammensetzung des heimischen Leitindex sollte am 18. September nach Börsenschluss stattfinden. Aufsteigen könnte laut Erste-Experten die Aktie von Mayr-Melnhof , die Papiere des Kartonherstellers fielen zur Wochenmitte 0,3 Prozent./ste/spa/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

    Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,84 % und einem Kurs von 151,6 auf Tradegate (02. September 2026, 17:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +133,01 %/+249,51 % bedeutet.





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