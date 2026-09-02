Er stehe zum Standort seit seinem Amtsantritt in engem Austausch mit dem Unternehmen und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD), sagte Özdemir. Mit Blick auf die schwierigen Verhandlungen der Sozialpartner beim Mutterkonzern VW betonte er, die Sicherung des Standorts und die Bereitschaft, sich aufeinander zuzubewegen, gehörten für ihn "untrennbar zusammen". Er gehe davon aus, "dass jetzt Unternehmensführung, Aufsichtsrat und Arbeitnehmerseite aufeinander zugehen und eine gemeinsame Lösung suchen". Eine Eskalation helfe niemandem.

STUTTGART (dpa-AFX) - Der baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hält eine Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm nicht für ausgemacht. "Es ist noch nichts entschieden, aber die aktuelle Berichterstattung zur Lage bei VW erfüllt mich mit großer Sorge", teilte Özdemir per Pressemitteilung mit. Aus seiner Sicht habe der Standort Neckarsulm eine Zukunft. "Die Nähe zu Heilbronn und den dort entstehenden Themen rund um Künstliche Intelligenz eröffnet Chancen, die über die klassische Automobilproduktion hinausgehen."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die baden-württembergische Landesregierung werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Standort zu stärken, sagte Özdemir. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) forderte ein Bekenntnis zum Werk in Neckarsulm. Die Beschäftigten hätten den industriellen Wandel bewiesen. Sparen allein sei keine Zukunftsstrategie.

Bereits Anfang Juli hatte Cem Özdemir in einem Brief an Volkswagen -Chef Oliver Blume gewarnt: "Ein Rückzug von Audi aus Neckarsulm wäre ein fatales, politisches Signal. Es würde die Debatte über die Deindustrialisierung Deutschlands verschärfen."/mxx/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 73,62 auf Tradegate (02. September 2026, 18:11 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +8,55 %/+64,18 % bedeutet.





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