Haier Smart Home: 1,87 Euro je D-Aktie im Rückkaufangebot
Haier Smart Home plant ein umfangreiches Rückkaufangebot für seine in Frankfurt notierten D-Aktien und lockt Anleger mit einem Aufpreis auf den aktuellen Börsenkurs.
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- Haier Smart Home startet ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot für bis zu **81.044.512 an der Frankfurter Börse notierte D-Aktien** (rund 30 % der ausgegebenen D-Aktien).
- Der **Angebotspreis beträgt 1,87 Euro je D-Aktie** und liegt damit 5 % über dem maßgeblichen Xetra-Schlusskurs sowie am oberen Ende der zuvor genannten Preisspanne.
- Die Annahmefrist soll voraussichtlich am **4. September 2026 um 00:00 Uhr** beginnen und am **29. September 2026 um 24:00 Uhr** enden.
- Werden mehr als 81.044.512 Aktien angeboten, werden die Annahmeerklärungen **anteilig berücksichtigt**.
- Alle im Rahmen des Angebots erworbenen D-Aktien sollen anschließend **eingezogen** werden; dadurch erhöht sich der relative Anteil der verbleibenden Aktionäre am Unternehmen.
- Das Angebot gilt ausschließlich in **Deutschland**. Die vollständigen Bedingungen werden vor Beginn der Annahmefrist im Angebotsdokument auf der Unternehmenswebsite und im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Der Kurs von Haier Smart Home lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8388EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,16 % im
Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,8200EUR das entspricht einem Minus von -1,02 % seit der Veröffentlichung.
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