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    Delivery Hero rät zur Annahme des Übernahmeangebots von Uber

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero empfiehlt Annahme des Uber-Angebots
    • Vorstand hält 41,50 Euro je Aktie für fair
    • Aktionäre können das Uber-Angebot bis 5. November annehmen
    Delivery Hero rät zur Annahme des Übernahmeangebots von Uber
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der deutsche Lieferdienst-Konzern Delivery Hero empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots des US-Konzerns Uber . Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat sei der Angebotspreis von 41,50 Euro je Aktie "angemessen und fair", teilte Delivery Hero am Mittwochabend mit. Das Übernahmeangebot liege im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und weiterer Stakeholder. Die Annahmefrist endet am 5. November. Auf Tradegate war die Aktie am Abend kaum bewegt.

    Der Fahrdienstvermittler und Lieferdienst aus den Vereinigten Staaten hat sich einen Großteil der Delivery-Hero-Anteile bereits gesichert und will sich in einem Milliardendeal auch den Rest einverleiben. Die Führung des Berliner Konzerns hatte dabei zuletzt bereits mitgezogen und bei Aktionären und Beschäftigten für den Zusammenschluss geworben. Die Offerte des US-Konzerns bewertet Delivery Hero insgesamt mit knapp 13 Milliarden Euro./jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 36,78 auf Tradegate (02. September 2026, 18:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +65,81 %/+1.120,98 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen einer möglichen Uber-Übernahme von Delivery Hero: Diskutiert werden ein Übernahmepreis von rund 41,50 Euro, ein mögliches späteres Delisting und die Chance auf höhere Preise in Folge dessen. Andere erwarten, dass DH börsennotiert bleibt, sehen aber wegen möglicher Zerschlagungen kartellrechtliche Risiken. Zudem wird auf einen möglichen Kursanstieg nach der Übernahme und Vergleiche mit SNP verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Delivery Hero eingestellt.

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    dpa-AFX
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