Delivery Hero rät zur Annahme des Übernahmeangebots von Uber
- Delivery Hero empfiehlt Annahme des Uber-Angebots
- Vorstand hält 41,50 Euro je Aktie für fair
- Aktionäre können das Uber-Angebot bis 5. November annehmen
BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der deutsche Lieferdienst-Konzern Delivery Hero empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots des US-Konzerns Uber . Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat sei der Angebotspreis von 41,50 Euro je Aktie "angemessen und fair", teilte Delivery Hero am Mittwochabend mit. Das Übernahmeangebot liege im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und weiterer Stakeholder. Die Annahmefrist endet am 5. November. Auf Tradegate war die Aktie am Abend kaum bewegt.
Der Fahrdienstvermittler und Lieferdienst aus den Vereinigten Staaten hat sich einen Großteil der Delivery-Hero-Anteile bereits gesichert und will sich in einem Milliardendeal auch den Rest einverleiben. Die Führung des Berliner Konzerns hatte dabei zuletzt bereits mitgezogen und bei Aktionären und Beschäftigten für den Zusammenschluss geworben. Die Offerte des US-Konzerns bewertet Delivery Hero insgesamt mit knapp 13 Milliarden Euro./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 36,78 auf Tradegate (02. September 2026, 18:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +65,81 %/+1.120,98 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Juni 2024: Burda kündigt das Delisting-Erwerbsangebot zu 66,25 € je Aktie an.
Erst am 24. Juni 2025, also rund 10 Monate nach dem Delisting, beschloss die Hauptversammlung den Squeeze-out der verbliebenen Minderheitsaktionäre. Squeeze Out über 105,65€. (+59%)
Va-q-tec hatte ich falsch in Erinnerung. Da war Übernahme und Delisting Preis gleich.
SNP: 2023 Übernahmeangebot Octapharma 33,50€
SNP: 2025 Übernahmeangebot 61€
Preis aktuell 2026: 81€ (+33%)
Es soll einen Gewinnabführungsvertrag geben, wobei jährlich 3,90€ an die Aktionäre ausgezahlt werden. Also wer seitdem ersten Übernahmeangebot dabei ist > +140%
Rib Software: Übernahme Angebot 29€
Delisting mit Squeeze-out: 41,72€
Also ich rede von Übernahmeangebot/Delisting und Endpreis.