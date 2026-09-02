ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar
- SpaceX bleibt auf Buy mit Kursziel 235 US-Dollar
- Neues SpaceX-Startareal in Louisiana begrüßt
- Texas stößt trotz Ausbau bald an Kapazitätsgrenzen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Das angekündigte neue Startareal von SpaceX für Starship-Raketen in Louisiana sei aus Kapazitätssicht zu begrüßen, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst bei einer möglichen staatlicherseits genehmigten Ausweitung der Raketenstarts in der existierenden Startbasis in Texas könne SpaceX dort irgendwann an Grenzen stoßen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:13 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 121,6 auf Tradegate (02. September 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +72,90 %/+104,18 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 235 US-Dollar
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
"...von Leuten die vor Neid bald platzen! Deutsche sind und bleiben Neidhammel!"
Steve Eisman bringt es mE auf den Punkt:
„Elon Musk Has 'Believers, Not Investors,' Steve Eisman Says—Is That Why SPCX Pumped Into the 911 Million Share Unlock?“
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/elon-musk-believers-not-investors-220910843.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmRlLw&guce_referrer_sig=AQAAAF6UuDRFxexHZDhIRm73NETNbyiYZ0uV7oa6OsFQ03QldAJ_clbTCzGMW1JF_Oj1jf8cl4eWl0tMt-P5iLreivGRZjwWrFzh5flyW_8Obnz68BFIEUj-X07uPZtk8SeezLiIBRODGmzU59C0dj8GOqOMqa7NdiNYpoUT7Zuc49WA
Es sind gerade einmal rund 12% aller SPCX Aktien handelbar. Jetzt geht es darum wie die Altinvestoren diese riesigen Gewinne effektiv absichern und/oder realisieren. Da kommt dann zufällig eine Bank mit einem aberwitzigen Kursziel daher. Ich bin gespannt ob es genug „Believer“ für die Investoren gibt. ;-)
Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest kaufte am 5. August 2026 insgesamt 181.830 Aktien von SpaceX im Wert von rund 19,69 Millionen US-Dollar für ihre aktiv gemanagten ETFs. Sie nutzte damit einen Kursrutsch nach den jüngsten Geschäftszahlen des Raumfahrtkonzerns zum Nachkaufen.
Der Nachkauf erfolgte strategisch vor dem T. 06.08.2026. Damit ist m.E. klar, dass die Investorin jedenfalls nicht damit gerechnet hat, dass das Ende der HalteFrist für eine große Tranche den KursVerlauf signifikant negativ beeinflussen würde. Was nicht ganz eingetroffen ist. Das Papier wurde aber auch nicht kpl. durchgereicht. Obwohl die ShortSeller Fraktion sich alle Mühe gegeben hat.
Irgendwie spiegelt der volatile KursVerlauf die Anspannung der InvestorenSzene wieder. Viele Profis trauen Elon Musk noch etwas zu. Was zu einem ParadigmenWechsel führen würde. So eine Art Ass im Ärmel.
Dafür taugte allerdings nur der militärische Arm von Starlink. Der hätte das Zeug dazu. Wenn sich der erste NATO Staat dazu entschließt, STARSHIELD als Aufklärungs-, Kommunikations- und ZielverfolgungsSystem anzuschaffen, dann ist der Bann gebrochen. Dann erleben wir eine beispiellose KursExplosion.
Für mich ist klar, das ist nur noch eine Frage der Zeit. STARSHIELD ist gerade drauf und dran, den Krieg gegen die Russische Föderation zu gewinnen.