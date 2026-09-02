Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar

nik100943 schrieb 06.08.26, 19:05

Cathie Woods hält insgesamt ca. 4 Mio. Aktien von SpaceX.

Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest kaufte am 5. August 2026 insgesamt 181.830 Aktien von SpaceX im Wert von rund 19,69 Millionen US-Dollar für ihre aktiv gemanagten ETFs. Sie nutzte damit einen Kursrutsch nach den jüngsten Geschäftszahlen des Raumfahrtkonzerns zum Nachkaufen.

Der Nachkauf erfolgte strategisch vor dem T. 06.08.2026. Damit ist m.E. klar, dass die Investorin jedenfalls nicht damit gerechnet hat, dass das Ende der HalteFrist für eine große Tranche den KursVerlauf signifikant negativ beeinflussen würde. Was nicht ganz eingetroffen ist. Das Papier wurde aber auch nicht kpl. durchgereicht. Obwohl die ShortSeller Fraktion sich alle Mühe gegeben hat.

Irgendwie spiegelt der volatile KursVerlauf die Anspannung der InvestorenSzene wieder. Viele Profis trauen Elon Musk noch etwas zu. Was zu einem ParadigmenWechsel führen würde. So eine Art Ass im Ärmel.

Dafür taugte allerdings nur der militärische Arm von Starlink. Der hätte das Zeug dazu. Wenn sich der erste NATO Staat dazu entschließt, STARSHIELD als Aufklärungs-, Kommunikations- und ZielverfolgungsSystem anzuschaffen, dann ist der Bann gebrochen. Dann erleben wir eine beispiellose KursExplosion.

Für mich ist klar, das ist nur noch eine Frage der Zeit. STARSHIELD ist gerade drauf und dran, den Krieg gegen die Russische Föderation zu gewinnen.