BEIJING, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Tief in der usbekischen Region Jizzakh verändert ein riesiger Solarpark das Landschaftsbild der Wüste Gobi. Zehntausende Photovoltaikmodule erstrecken sich über das karge Land und fangen das Sonnenlicht ein, um saubere Energie zu erzeugen.

CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem untersucht wird, wie sich die SCO von einem auf Sicherheit ausgerichteten Mechanismus zu einer umfassenden Plattform für regionale Zusammenarbeit entwickelt hat, die Bereiche wie wirtschaftliche Entwicklung und technologische Innovation abdeckt, und welche Rolle China bei der Förderung der Zusammenarbeit innerhalb der Organisation gespielt hat.

Im März nahm die erste Phase des von einem chinesischen Unternehmen errichteten und betriebenen Kraftwerksprojekts den kommerziellen Betrieb auf. Nach vollständiger Fertigstellung soll das Projekt jährlich 1,1 Milliarden Kilowattstunden sauberen Stroms erzeugen – genug, um den Bedarf von rund 400.000 Einwohnern zu decken.

Das Solarkraftwerk ist eines der jüngsten Beispiele dafür, wie die Zusammenarbeit zwischen China und der SCO zu greifbaren Entwicklungsergebnissen führt. In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Shanghai Cooperation Organization (SCO) von einem regionalen Sicherheitsmechanismus zu einer breit angelegten Plattform für Zusammenarbeit entwickelt, wobei die Entwicklung zunehmend in den Mittelpunkt rückt.

Entwicklung priorisieren, um gemeinsamen Wohlstand zu fördern

Am Dienstag nahm der chinesische Präsident Xi Jinping an der 26. Tagung des Rates der Staatschefs der SCO-Mitgliedstaaten teil, die mit dem 25. Jahrestag der Gründung der Organisation zusammenfiel.

In seiner Rede unterbreitete Xi vier Vorschläge zur Förderung der künftigen Entwicklung der SCO. Ein zentraler Vorschlag, den er hervorhob, war, der Entwicklung Vorrang einzuräumen und auf gemeinsamen Wohlstand unter den SCO-Mitgliedstaaten hinzuarbeiten.

Er hob zudem den „Shanghai-Geist" hervor, der sich durch gegenseitiges Vertrauen, gegenseitigen Nutzen, Gleichberechtigung, Konsultation, Respekt vor der Vielfalt der Zivilisationen und das Streben nach gemeinsamer Entwicklung auszeichnet, und erklärte, der Shanghai-Geist sei das wertvollste geistige Kapital der Organisation.

In den vergangenen 25 Jahren hat die SCO, geleitet vom Shanghai-Geist, einen wachsenden Handel, engere Investitionsbeziehungen und eine stärkere regionale Vernetzung erlebt, was neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung in der gesamten Region geschaffen hat.