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TeamViewer Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 02.09.2026
Am heutigen Handelstag muss die TeamViewer Aktie bisher Verluste von -4,76 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.
TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.
TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2026
Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 6,7525€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,76 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,3375 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,42 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von TeamViewer nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +9,41 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +7,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TeamViewer auf +17,29 %.
Während TeamViewer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,45 %. Damit gehört TeamViewer heute zu den auffälligeren Werten.
TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,42 %
|1 Monat
|+16,13 %
|3 Monate
|+9,41 %
|1 Jahr
|-29,94 %
Informationen zur TeamViewer Aktie
Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd.EUR € wert.
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TeamViewer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die TeamViewer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur TeamViewer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.