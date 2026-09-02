TeamViewer Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 02.09.2026

Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 6,7525€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,76 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,3375 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,42 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von TeamViewer nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +9,41 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +7,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TeamViewer auf +17,29 %.

Während TeamViewer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,45 %. Damit gehört TeamViewer heute zu den auffälligeren Werten.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,42 % 1 Monat +16,13 % 3 Monate +9,41 % 1 Jahr -29,94 %

Informationen zur TeamViewer Aktie

Stand: 02.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd.EUR € wert.

Die Aktienmärkte senden heute gemischte Signale: Während deutsche Indizes schwächeln, sorgen vor allem Technologiewerte und starke US-Börsen für positive Impulse.

Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von TeamViewer?

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,89 %.

TeamViewer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die TeamViewer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur TeamViewer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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