🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    TeamViewer Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 02.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TeamViewer Aktie bisher Verluste von -4,76 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 02.09.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2026

    Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 6,7525 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,76 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,3375  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,42 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.747,49€
    Basispreis
    2,85
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4.267,93€
    Basispreis
    2,75
    Ask
    × 14,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von TeamViewer nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +9,41 %.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +7,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TeamViewer auf +17,29 %.

    Während TeamViewer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,45 %. Damit gehört TeamViewer heute zu den auffälligeren Werten.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,42 %
    1 Monat +16,13 %
    3 Monate +9,41 %
    1 Jahr -29,94 %
    Stand: 02.09.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd.EUR € wert.

    DAX tritt auf der Stelle – US‑Indizes und Tech-Werte ziehen davon


    Die Aktienmärkte senden heute gemischte Signale: Während deutsche Indizes schwächeln, sorgen vor allem Technologiewerte und starke US-Börsen für positive Impulse.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +1,19 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von TeamViewer?

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,89 %.

    TeamViewer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die TeamViewer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur TeamViewer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    TeamViewer

    -4,46 %
    +7,28 %
    +15,79 %
    +8,18 %
    -30,64 %
    -58,38 %
    -75,10 %
    -77,63 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
    TeamViewer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TeamViewer Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 02.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die TeamViewer Aktie bisher Verluste von -4,76 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     