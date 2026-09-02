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    ROUNDUP

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    Drei von fünf Kraftwerksblöcken nach Sabotage wieder am Netz

    ROUNDUP - Drei von fünf Kraftwerksblöcken nach Sabotage wieder am Netz
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    BERGHEIM (dpa-AFX) - Nach der mutmaßlichen Sabotage an einem Umspannwerk in Bergheim wird die komplette Kraftwerkskapazität voraussichtlich erst in einigen Tagen wieder zur Verfügung stehen. Laut RWE Power sind zwei der fünf betroffenen Kraftwerksblöcke am Vormittag wieder ans Netz gegangen, ein weiterer am Abend. Für die übrigen zwei Blöcke sei mit einer Wiederinbetriebnahme im Laufe des kommenden Wochenendes zu rechnen.

    "Je nachdem, in welchem Betriebszustand die Anlagen zur Zeit des Ausfalls waren, sind unterschiedliche Maßnahmen für die Wiederinbetriebnahme erforderlich", erklärte ein RWE-Sprecher. Dazu gehöre unter anderem, dass wichtige Komponenten zunächst vollständig auskühlen müssen, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden können. "Daraus resultieren dann auch unterschiedliche Zeitpunkte."

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    Infolge des Vorfalls an einem Umspannwerk in Bergheim nahe Köln am Dienstagabend waren laut RWE Power fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke an zwei Standorten vom Netz gegangen. Diese Blöcke im Rheinischen Revier mit einer grundsätzlichen Kapazität von insgesamt rund 4.200 Megawatt speisten zum Zeitpunkt des Vorfalls rund 3.000 MW benötigte Leistung ins Netz ein.

    Im Detail teilte RWE Power mit, dass an beiden Standorten jeweils ein Kraftwerksblock am Vormittag wieder ans Netz ging: In Neurath der Block G und in Niederaußem Block H. In Neurath folgte der Block F am Abend. Mit der Wiederinbetriebnahme der Kraftwerksblöcke Niederaußem G und K sei im Laufe des kommenden Wochenendes zu rechnen./vd/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 58,12 auf Tradegate (02. September 2026, 18:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der RWE Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 75,00Euro was eine Bandbreite von +12,15 %/+29,40 % bedeutet.





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