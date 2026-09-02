Sibanye-Stillwater erhält Streikankündigung für Teile seiner PGM-Betriebe in den USA

Johannesburg, 2. September 2026: Sibanye-Stillwater ( https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... ) (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) teilt seinen Stakeholdern mit, dass das Unternehmen am Nachmittag des 1. September 2026 eine Mitteilung der Gewerkschaft United Steelworkers (die Gewerkschaft) erhalten hat, wonach deren Mitglieder, die unter den Tarifvertrag für die Stillwater-East-Mine und den Metallurgiebetrieb in Columbus fallen, beabsichtigen, am Donnerstagmorgen, dem 3. September 2026, um 7 Uhr (MT) in den Streik zu treten.

Die Streikankündigung bezieht sich speziell auf Mitarbeiter, die unter den Tarifvertrag für die Stillwater-East-Mine und den Metallurgiebetrieb in Columbus fallen. Die East-Boulder-Mine unterliegt einem separaten Tarifvertrag und ist von dieser Streikankündigung nicht betroffen. Die Verhandlungen im Rahmen des East-Boulder-Vertrags werden fortgesetzt.

Sibanye-Stillwater steht seit mehr als vier Monaten im Dialog mit der Gewerkschaft, um einen neuen Tarifvertrag abzuschließen. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für einen konstruktiven Dialog ein und strebt eine Einigung an, die die Interessen der Mitarbeiter angemessen berücksichtigt und gleichzeitig die betrieblichen Veränderungen ermöglicht, die zur Sicherung der langfristigen Nachhaltigkeit der PGM-Betriebe in den USA erforderlich sind.

Wie bereits auf unserem International Capital Markets Day am 20. April 2026 (Link zur Webseite) mitgeteilt, führen die PGM-Betriebe in den USA ein integriertes, produktivitätsorientiertes Transformationsprogramm durch, dessen Schwerpunkt auf verstärkter Mechanisierung und modernisierten Arbeitsabläufen liegt. Dieses Programm ermöglicht eine Steigerung der Produktivität, wodurch die Stückkosten gesenkt und die zyklusübergreifende Resilienz sowie die langfristige Nachhaltigkeit der PGM-Betriebe in den USA verbessert werden. Entscheidend ist, dass modernisierte Arbeitspraktiken erforderlich sind, um die technische und betriebliche Transformation zu ergänzen; in diesem Zusammenhang wurde im Rahmen des Tarifvertrags ein neu gestalteter Leistungs- und Anreizplan vorgeschlagen.