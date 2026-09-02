Die Trump-Regierung behauptet, die Preise für Benzin und Diesel seien so hoch wegen der Ukraine und nicht wegen des US-Krieges gegen Iran - das sagt US-Finanzminister Bessent! Nur kurz im Jahr 2022 nach dem Angriff Russland auf die Ukraine waren die Preise für Diesel noch etwas höher als derzeit (das gilt auch für Erdgas in Europa) - und all das ist vor allem eine Folge des Iran-Kriegs! Die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien erhöhen den Stress, aber sie sind nicht die eigentliche Ursache der stark gestiegenen Preise für Energie und Landwirtschaftsprodukte: das liegt vor allem an der Schließung der Straße von Hormus durch den Iran in Reaktion auf die Angriffe der USA. Im Fokus der Märkte weiter die steigenden Kapitalmarkt-Zinsen vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag..

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