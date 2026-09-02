Börsen Update USA - 02.09. - US 30 stark +0,52 %

Der US 30 steht aktuell (19:59:27) bei 53.022,17 PKT und steigt um +0,52 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,39 %, Walt Disney +2,21 %, Boeing +1,80 %, Sherwin-Williams +1,74 %, Salesforce -0,51 %

Flop-Werte: Cisco Systems -0,83 %, Microsoft -0,62 %, Goldman Sachs Group -0,53 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.117,90 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Alnylam Pharmaceuticals +7,63 %, Regeneron Pharmaceuticals +4,01 %, PayPal +3,73 %, NVIDIA +3,39 %, Keurig Dr Pepper +3,03 %

Flop-Werte: Palo Alto Networks -11,38 %, Fortinet -5,95 %, Datadog Registered (A) -5,87 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,56 %, Palantir -5,15 %

Der US 500 steht bei 7.666,92 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.

Top-Werte: Skyworks Solutions +8,40 %, Charter Communications Registered (A) +7,67 %, Best Buy +7,05 %, Block (A) +5,49 %, The Trade Desk Registered (A) +4,79 %

Flop-Werte: Palo Alto Networks -11,38 %, Hewlett Packard Enterprise -6,05 %, Fortinet -5,95 %, Datadog Registered (A) -5,87 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,56 %

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