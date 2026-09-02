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    Besonders beachtet!

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    Skyworks Solutions Aktie schießt durch die Decke - 02.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Skyworks Solutions Aktie bisher um +8,40 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Skyworks Solutions Aktie.

    Besonders beachtet! - Skyworks Solutions Aktie schießt durch die Decke - 02.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Skyworks Solutions ist ein US-Halbleiterhersteller mit Fokus auf HF- und Analog-Chips für Mobilgeräte, IoT, Automotive und Industrie. Kernprodukte: Front-End-Module, Verstärker, Filter für Funkverbindungen (v.a. 4G/5G). Starke Position als Apple-Zulieferer, aber hohe Abhängigkeit. Wichtige Konkurrenten: Qorvo, Broadcom, Murata. USP: hohe RF-Integration, Energieeffizienz, enge Kundenbeziehungen in Premium-Smartphones.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Skyworks Solutions Aktie am 02.09.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Skyworks Solutions. Sie steigt um +8,40 % auf 63,02. Schon gestern ging es für die Skyworks Solutions Aktie um +0,77 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 63,02. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Obwohl sich die Skyworks Solutions Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,43 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Skyworks Solutions Aktie damit um +12,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Skyworks Solutions um +6,72 % gewonnen.

    Während Skyworks Solutions heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,47 %.

    Skyworks Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,13 %
    1 Monat +16,80 %
    3 Monate -10,43 %
    1 Jahr -8,93 %
    Stand: 02.09.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Skyworks Solutions Aktie

    Es gibt 150 Mio. Skyworks Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,22 Mrd.EUR € wert.

    DAX tritt auf der Stelle – US‑Indizes und Tech-Werte ziehen davon


    Die Aktienmärkte senden heute gemischte Signale: Während deutsche Indizes schwächeln, sorgen vor allem Technologiewerte und starke US-Börsen für positive Impulse.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Skyworks Solutions

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,66 %. Broadcom notiert im Minus, mit -0,45 %. NIO verliert -4,14 % NXP Semiconductors N.V. Faktor 2x Long Open End (MS) notiert im Plus, mit +5,14 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Skyworks Solutions Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Skyworks Solutions Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Skyworks Solutions Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Skyworks Solutions

    +5,29 %
    +9,32 %
    +7,18 %
    -10,06 %
    -8,72 %
    -42,88 %
    -62,14 %
    -13,86 %
    +133,33 %
    ISIN:US83088M1027WKN:857760
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